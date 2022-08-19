【Zac玩Zac食】中西佳釀醇鮮演奏

Wine Paring Dinner試得多，但係以酒入饌的晚宴，仲要有齊梅酒、砵酒、黃酒、拔蘭地、清酒、香檳、玫瑰露、紹興酒及桂花陳酒來入饌，都真係第一次。

位於沙田星級酒店內的中菜廳推出期間限定的「醇味嚐鮮」饌宴，選用優質上乘食材糅合一系列醇香美酒，讓醇厚酒香縈繞舌尖之間，譜出悠長醉人樂章。

前菜的酒香三弄特別以葡萄牙砵酒秘製的鵝肝凍，賣相似紅豆糕，但砵酒和藍莓凸顯咗鵝肝的豐腴口感。拔蘭地松露北海道帆立貝脆慕絲賣相似是原粒帆立貝，但其實係蘸上拔蘭地的黑松露加入北海道帆立貝、豆腐及忌廉等材料混製成慕絲，經過蒸煮後再炸至金黃色澤，讓多重滋味在舌尖蔓延。

青胡椒香檳忌廉焗開邊波士頓龍蝦以香檳的酸甜味道令醬汁倏然昇華。菊正宗椰皇鮮蜆花膠湯加入口感順滑的清酒，淡淡酒香餘韻令味道更添層次。「蜂蜜玫瑰火焰銀鱈魚」火槍炙燒至表面微焦，酒香於味蕾迸發且久久不散。古越龍山櫻海老葱香竹筒飯亮點在個「竹筒」，配合盛載着的櫻花蝦炒飯口感層次更為豐富。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle