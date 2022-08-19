陳奕迅開Live騷搞搞新意思　化身歌迷演繹別人的歌

樂壇天王陳奕迅今晚（19日）透過內地平台舉行線上直播音樂會《正在放送-EasON AIR》，為搞搞新意思，他說今次是以歌迷身份，演繹5首「別人的歌」，包括莫文蔚的《慢慢喜歡你》、蔡健雅的《無底洞》，以及「六啤半」之一、錢錢主唱的《冷雨》，他說《冷》曲是他小時常聽的歌曲，因當時收聽電台節目是主要的娛樂活動。

對於有大量網友留言要求點唱歌曲如《十年》等，Eason笑言：「今天不用買票，就唱別人的歌，唱自己的歌要買票，哈哈，說笑而已。我一直都想搞這類音樂會，今次可說是完成心願。」主持李浩林問為何穿西裝作如此正式打扮，他即笑言自己很「顛覆」，在家睡覺才穿名牌或西裝。

唱畢at17的《你有自己的一套》及草蜢的《暫停‧開始過》後，Eason和李浩林談及生活態度的話題，Eason說自己不愛給人麻煩，但有時也會難免予人有點「頑皮」之感，又說自己性格隨和，只是對音樂有較大要求，並喜歡整齊的感覺，如在公共洗手間洗手，抹乾雙手後，如發現有水滴在洗手盤，會立刻抹乾：「希望下一個人用得舒服！」他更分享曾有前輩贈他3個關於人生的詞語：「自信」、「自律」及「自愛」，他笑言自己算是有自信，但自律及自愛方面仍要多加努力。最後Eason「安歌」，獻唱自己作曲的《下周同樣時間（再見）》作結，他說是從來未有公開演唱過。