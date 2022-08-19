林家謙個唱張敬軒驚喜現身　唔敢戴眼鏡擔心撞樣

林家謙演唱會正式開鑼，現場所見舞台頂四面都有懸吊於高空的喇叭、一排排射燈及紅館原有的四方屏幕，而垂下的四塊好薄的屏幕則是用來投射，而舞台上中央位置，有林家謙招牌的巨型眼鏡裝飾，及放了一黑一白兩座鋼琴。

演唱會於晚上8時36分開始，全場觀眾報以震撼歡呼聲，穿上西裝化身做白馬王子的家謙，步行上台自彈自唱《一人之境》揭開序幕，唱罷後他行去樓梯落台換衫，白色鋼琴由幾個工作人員搬走，跟住工作人員人手搬咗兩塊白色圓形鏡片，裝在眼鏡上，變成投射屏幕，而舞蹈員同樣由樓梯行上台。他之後就唱《doodoodoo》及《夏之風物詩》。

林家謙今晚演唱會第一個表演嘉賓是JW，JW穿上黃色露背裙，與家謙合唱一曲《矛盾一生》。期間兩人除了深情對望外更拖手仔。台上JW問觀眾：「家謙靚唔靚仔?」觀眾拍手及尖叫回應。落台時，家謙好有風度咁拖着她的手落台。

林家謙演唱會除了有JW，還有張敬軒登場，兩人合唱《假以時日》，更在台上兩度攬攬，

家謙說：「多謝你參與我第一個騷第一日。」軒仔笑言隔住巨型眼鏡唱歌好浪漫，家謙笑問他點解唔戴眼鏡，軒仔笑說：「我怕同你撞樣，有諗過形象指導搵一樣嘅衫同你好似照鏡咁，你粉絲好錫你，騷開始到依家尖叫聲無減過，點解你唔講嘢。」

軒仔指去年演唱會頭幾晚無人送禮，自從林家謙送禮給他後，他就有禮物收，家謙說：「因為當日聖誕，所以送，啲人跟住晒。」軒仔表示要禮尚往來：「你叫唔好送我偏要，我同佢由2017年認識，傾過幾次電話後，我有次問佢，你會唔會出來唱歌，佢把聲唱Demo唱得好舒服好好聽，收到佢demo全部係full production係出得咁，要用大家威力叫佢將Demo輯錄成專輯，我覺得好歌手嘅作品，好需要用好材器錄低，呢個係殿堂級錄音器材，上面個殼係我廣州執笠錄音室用過，夢想係好昂貴。」

原本家謙要落台換衫，由軒仔獨唱《笑忘書》，但家謙話唔想落台換衫，決定一齊合唱，更即場為軒仔彈琴伴奏，軒仔扶住林家謙：「着高跟鞋怕跌，第一次紅館即興夾歌緊唔緊張。」但林家謙表示唔緊張，感覺同喺屋企差唔多，唱完後，家謙話：「依家無升降台，全晚要步行，我哋一齊走，因為我要換衫。」