新舊癡女天后　騎得猛

今次兩位天后級癡女結城莉乃同蓮實Kurea嚟個比併，睇吓邊個嘅騎功最強！（互聯網）

日本AV界有好多不同風格嘅女優，以現時嚟講，走癡女路線嘅女優絕對佔大多數，而佢哋嘅騎乘功夫更係一流。今日就搵來兩位天后級癡女結城莉乃同蓮實Kurea比併一下，睇吓邊個嘅騎功最強！

神乳之秀才

中國古代嘅考試制度複雜，要考取功名仲要過五關斬六將。而日本喺飛鳥時代亦引入科舉制度，及第者稱為秀才，所以結城莉乃呢位新紮癡女天后被稱為「神乳之秀才」，足見其實力強勁！

今年23歲嘅莉乃，雖然唔算好靚女，但係面上帶幾分天真稚氣，笑起上嚟仲相當甜美，甚得人鍾意。喺上年7月橫空降世，身材豐滿而婀娜，肌膚鮮嫩又滑溜，最重要係上圍對G奶圓潤飽滿又極具彈性，故被稱為「神乳」，又因為佢甫出道喺AV演出表現得夠投入又夠落力，同男優配合度極高，所以被封為「神乳之秀才」！除咗上述優點，莉乃演出時經常顯得慾求不滿，主動從男優身上榨取快感，癡女風格相當亮眼，加埋腰肢夠靈活，玩起騎乘姿勢非常優美，絕對係AV界癡女系嘅明日之星！

結城莉乃

年齡：23歲

身高：5呎1吋

三圍：35G-23-34

極速騎師王

日本AV界自出現癡女以來，每個世代都有唔少出色嘅癡女登場令AV迷回味無窮，蓮實Kurea就係其中之一。論樣貌，佢唔算好靚女，經過悉心打扮之後，愈來愈有韻味。而Kurea出名身材纖巧健美，四肢同腰肢都夠晒幼，而且肉地結實，但係上圍對E奶大就夠大喇，可惜質感唔夠柔軟，似乎唔係出於天然。

今年Kurea剛好出道10年，不過當初佢嘅女優之路並冇今日咁大放異彩，2012年以藝名安達亞美出道，由於所屬嘅AV廠h.m.p勢力由盛轉衰，因而令星途未能發光發熱，後來仲淪落到拍四仔添！好彩佢冇放棄，改名重新出發之餘，更加將癡女風格大大增強，成為當今日本AV界嘅騎師王，騎乘功夫夠快夠靈活，而且可以一邊啜實男優，下身一邊扭動，騎功認真出神入化！

蓮實Kurea

年齡：30歲

身高：5呎2吋

三圍：34E-23-35

第1回合

鬥騎功

結城莉乃充滿青春活力，騎功卓越，表演騎乘時胸前一對神乳激烈晃動，令人睇得刺激又興奮！不過，蓮實Kurea嘅騎乘功夫更加厲害，唔單止動作又快又靈活，招式亦更多，所以稍勝一籌。

第2回合

鬥身材

蓮實Kurea身材健美婀娜，腰幼腿又長，的確係戰鬥格好身材！而結城莉乃身材豐滿鮮嫩之餘，亦曲線迷人，更重要係胸前對G奶外形美觀，淨係呢點已經贏晒啦！

第3回合

鬥吸金

結城莉乃暫時只係以拍攝AV為主，吸金力有限；至於蓮實Kurea嘅搵食路數就更多，除咗拍AV，更做埋歌手出歌，近期仲去做酒吧店長，吸金力超強。

蓮實Kurea勝

蓮實Kurea除咗騎功一流，演技亦相當好，近期仲參與唔少電影演出，加上床技一流，的確係天后級女優。至於結城莉乃都唔差，文戲都交到功課，而床戲亦相當投入，但係對比起老路縱橫嘅Kurea就差少少喇！