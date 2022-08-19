美國四仔嘅特色題材有唔少，其中就有呢個鹹濕房屋中介系列，一直以嚟都深受四仔迷喜愛，甚至有片廠專門拍攝呢種題材添，究竟有乜咁吸引呢？即刻睇睇今日介紹嘅兩部作品，就會知道箇中嘅鹹味有幾引人入「性」！

施展美色

呢套由BaDoink VR推出嘅VR四仔《First Time Home Boner》，講擁有一對豪乳嘅Brooklyn Chase係位王牌房介，而佢吸金能力強嘅秘密，在於佢識得利用美色誘惑客人，有咁索嘅靚女主動埋身，邊個男人會唔制？以VR加主觀鏡頭拍攝，不但令人睇得投入，配樂亦一流，令人更情慾高漲。

無底春光

由Property Sex製作嘅《Desperate Real Estate Agents #6》，搵嚟Mackenzie Mace、Alex Coal、Naomi Swann及Aria Banks等四位美股脫星演出，大玩無底誘惑，飾演房介嘅佢哋，經常趷股露出裙下無底春光嚟誘惑客人，正因為呢種劇情異想天開，加上極具官能刺激，正好滿足四仔迷嘅好色之心。

碟評

作為四仔作品中嘅房介，梗係要玩盡各種色誘，咁先至可以引起男士嘅原始衝動，當中令四仔迷印象最深刻嘅，非《First Time Home Boner》莫屬，除咗因為係VR作品外，仲有Brooklyn Chase嘅色誘魅力盡情發放，真係勁正！而《Desperate Real Estate Agents #6》亦係相當高質嘅作品，大玩露底誘惑，同樣引人入「性」。