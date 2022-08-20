【是日通勝】

農曆七月廿三

壬寅年 戊申月 乙巳日

吉時：凌晨1時至3時、上午7時至9時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：嫁娶、會友、祭祀

忌：栽種、動土、安葬

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：12、25、31、36

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：工作順利，生活安穩，心境平和，珍惜當下。

金牛座：謀事一定要步步為營，切勿高估自己的能力。

雙子座：世事瞬息萬變，毋須為一時失意而悶悶不樂。

巨蟹座：運勢差勁也不用介懷，凡事要向好的方面想。

獅子座：健康一般，宜檢討作息習慣，保持心境開朗。

處女座：在職人士要安守本分，越俎代庖會惹上麻煩。

天秤座：幸運指數排第一，粉水晶有助提升個人魅力。

天蠍座：不應因運氣好而沾沾自喜，以免被小人盯上。

人馬座：行事不能太過計較，有機會被人當成自私精。

山羊座：沒甚麼煩惱，趁順境裝備自己，百利無一害。

水瓶座：對另一半的忍讓要適可而止，免得後悔莫及。

雙魚座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）豬 易犯錯

鼠：精神不錯，做事認真，沒有問題難倒你。

牛：頭腦靈活，直覺敏銳，謀事無往而不利。

虎：阻滯多，工作效率下降，出錯機會大增。

兔：才思敏捷，工作表現好得令人刮目相看。

龍：生活與工作均稱心如意，得着比預期多。

蛇：桃花滿面，有異性向你示好，脫單有望。

馬：人際關係好，發揮合作精神，穩操勝券。

羊：愛情運極佳，獲另一半呵護，甜在心頭。

猴：桃花大旺，單身者易有艷遇，令人羨慕。

雞：財運好轉，謹記多勞多得，勿錯失良機。

狗：偏財旺，有意外進帳，但切忌貪得無厭。

豬：是日沖煞，運勢不穩，做事需步步為營。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座下半年運勢（二）

巨蟹座

下半年事業開始有起色，因為有吉星的加持，但情況可以斷斷續續，到11月中後，機會會隨時出現，要裝備好自己，爭取事業更上一層樓。在人際關係方面，有些說話要想清楚才說出來，尤其是跟閨蜜好友，感覺為先的你，任何事都要先搞清楚來龍去脈，避免不必要的誤會出現。如果發現心情容易煩躁，靜坐或學瑜伽都是讓你慢下來、心情平靜的好方法。

獅子座

下半年會很想出外旅遊，甚至有移民計劃，但凡事要看遠一點，不要因為一些感覺而去做決定。可以考慮進修，裝備好自己，下半年是學習新知識的好時機。想轉行的你，機會隨時出現，但情況未必如期望一樣，可以要改變的就立即要改變，10月至11月要留意。人際關係到年底會轉好，人與人之間的相處壓力逐漸減小。

處女座

水星會在9月於處女座逆行，有慢下生活節奏的需要，學懂放鬆心情。下半年適合跟伴侶或者合作夥伴進行一些新投資計劃，但大前提要有明確的方向及長遠計劃，年底之前會是最好的時機。事業可能是你投放最多專注力的部分，有些新計劃蠢蠢欲動想開始，建議在11月之前進行；又或者跟上司同事因不同意見而有很多摩擦出現，凡事多面睇，不要因為小問題而傷和氣。