MIRROR事故後紅館首場演唱會　林家謙「手動舞台」棄巨屏幕變投射

唱作歌王林家謙首個個人紅館演唱會昨晚揭幕，這是MIRROR演唱會發生嚴重事故後，紅館大門再次重啟，為配合「短期措施」的制訂，舞台設計回歸人力勞動年代，家謙要自行行樓梯落台換衫，道具全靠人手搬運上台，而舞台上方則改用投射薄屏，代替曾發生事故的巨型電視屏幕！

人氣男團MIRROR上月28日在紅館舉行演唱會時發生墮屏慘劇，嚴重受傷的舞蹈員李啟言（Mo）至今仍在深切治療部，MIRROR個唱隨即腰斬，期間警方多番進入一度封鎖的紅館搜證調查。事隔22日，紅館昨晚終於再次重開，由唱作人林家謙首度登場，他將舉行6場演唱會，亦是他第一次在紅館開唱，圈中友好馮允謙、鄧麗欣、艾粒、森美、蔡一智等都有來捧場。

鑑於林家謙是MIRROR事故後首位踏入紅館開騷的歌手，全城最關注是他的舞台設計，由於MIRROR演唱會的墮屏意外，今次舞台頂四面除了平常懸吊於高空的大喇叭，也有固定的鐵架及一排排射燈裝置，加上紅館原有的四方屏幕，外側有四塊投射薄屏，代替巨型電視屏幕。而舞台中央位置，則有家謙的招牌巨型眼鏡裝飾，並擺放了一黑一白兩座鋼琴。

行上行落返後台

演唱會於晚上8時36分開始，全場觀眾報以震撼歡呼聲，穿上西裝化身做白馬王子的家謙步行上台自彈自唱《一人之境》揭開序幕。唱完一曲他要自行到樓梯位落台換衫，而台上的白色鋼琴由數名工作人員負責搬走，隨後再由人手搬了兩塊白色圓形鏡片，裝嵌在巨型眼鏡上，即變成投射屏幕，此時舞蹈員由樓梯行上舞台，而家謙則企上由人手搬上來的透明小樓梯上高唱《doodoodoo》及《夏之風物詩》。

開騷前，家謙下午與一眾工作人員在後台進行拜神儀式，祈求演出一切順利，為保神秘感，他當時戴住cap帽遮住新髮型，見他誠心上香，之後又跟逾半百名工作人員在後台來張大合照，氣勢十足。有應援粉絲自製3,000把印有「謙」字的日式紙扇派給觀眾，他們很開心偶像能如期順利開騷。

而大會就今次演唱會的舞台設計也作出連串應變措施，直指舞台刪減了不少升降台設計項目，致部分演出的獨特設計未能呈獻給觀眾，不少舞台上的道具迫不得已要長置於舞台上，故令部分觀眾視線有短時間的影響，望觀眾體諒。

大會透露根據租用合約，由本月13日如期開始舞台工程搭建，但是次舞台改動，令製作團隊增加一倍工作量，幸進度沒太大影響，而舞台所有改動都由舞台工程專業測量師，最後簽署測量師報告為準。大會並強調每一次開騷都做足百分百安全措施，確保台前幕後每位工作人員的安全，由於今次個唱有保險贊助，每位台前幕後人員都得到雙倍保障。

9月接力開騷 周國賢驚爆「不舉」

歌手周國賢（Endy）將緊接林家謙於9月2日在紅館開騷，今次是Endy第一個紅館演唱會，他自爆緊張到「不舉症」！他穿上背心，見其左邊胸口瘀紅了一大片，忙於操練的他表示拉傷了胸大肌：「早幾日突然間舉唔起隻左手，應該係操練時熱身唔夠，連日來針灸、拔罐、刮痧乜都做齊，已經極速痊愈中。」

雖然他口說不緊張，事實證明身體最誠實，之前他開過4次騷，總是開騷前就有病痛，不是腳痛就背脊郁不到，更試過失聲失眠，他說：「緊張呢啲係發自內心，呃唔到嘅，以為今次咁叻仔、咁淡定，點知緊張又來了！」