Jenna Coleman新劇《魔間行者》一人分飾兩角彈起

Netflix奇幻恐怖新劇《睡魔》（The Sandman），其實是改編自同名DC漫畫，穿插故事的其中一個角色，是另一超級英雄系列《魔間行者》（Constantine）魔法偵探男主角的女性轉換版，由英國女星Jenna Coleman飾演！

《魔間行者》曾於2005年被改編為電影，由奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演吸煙成癮的厭世魔法偵探John Constantine，大破一場牽涉地獄與天界的陰謀。2014年再有一套電視劇版，由威爾斯男星Matt Ryan飾演John Constantine，金髮造型更貼近原著。

Jenna飾演的女版魔法偵探，名字叫Johanna Constantine，更一人分飾兩角，演18世紀的祖先與現代後裔。劇集主創Neil Gaiman受訪時指從一開始他們就打算要女性出演Constantine這個著名角色，又大讚Jenna演得出色：「我認為Jenna係至今最好嘅Constantine，好出奇哋仲係最貼近原著，因為佢有幽默感、魅力同邋邋遢遢嘅厭世氣質。」至於真正原因，其實還是版權問題，因為另一平台HBO Max正製作原版Constantine的劇集，《睡夢》才被逼改角色來過骨。