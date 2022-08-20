黎諾懿承傳不一樣的味道　天助我也向謝霆鋒挑機

「廚藝達人」黎諾懿擔大旗主持的新飲食節目，貴精不貴多，自覺跟「型男廚神」謝霆鋒的美食節目有得揮，因為天降異象，連個天都幫他一把。

無綫全新飲食節目《滿足的味道》首播後，主持人黎諾懿的電話響個不停，日前他接受專訪時稱：「好多朋友打嚟問我介紹啲燒肉喺邊度食到，連我個仔都同我講睇完就好想食嘢，我哋節目嘅目的係想啲傳統嘅食物，好似燒肉、魚、燒賣、即食麵、煲仔飯及雲吞麵得到關注。」又指望帶出保育訊息，因這6個主題的食品在不久的將來可能會「消失」：「或者係政府發牌問題，亦有啲師傅唔想下一代好似佢哋咁辛苦，令手藝失傳。」

《鋒味》有冇拍得咁靚呀？

至於節目得6集，且每集只得半小時可感太短？他就認為剛剛好：「我覺得吊住你癮咁先完美。（可會推出第2輯？）睇反應先啦，好多謝公司撇除廣告利益，畀我開啲食肆名。」有謂烹飪鏡頭媲美謝霆鋒主理的美食節目《鋒味》系列，他口快快說：「《鋒味》有冇拍得咁靚呀？咁佢都拍得靚嘅。（想挑戰霆鋒嘅王牌節目？）冇必要挑戰人呀，我覺得最好係百花齊放，從來都唔會諗好過人，節目做番應有嘅水準就OK啦，我哋個重點唔係要靚過人，係要有共鳴去幫襯。」

魚排喜遇大海龜

在拍攝的8個月中，因同期監製《仨心友行3》及趕拍新劇《婚後事》，黎諾懿要經常捱通宵，故特別多謝《婚》劇監製林肯遷就檔期，雖捱得辛苦，但感覺值得，就連個天也幫他：「好似去魚排嗰次，畀我哋見到象徵好運嘅大海龜，魚排啲人話10年只見過兩次咋；另一次係打風時去錦田收米，本來大風大雨，我上咗支香，個天突然放晴，拍完晒收米嘅鏡頭，又落番大雨。」