惠康呈獻「中秋聚好時光」禮遇　迎「消費券」推應節美食與優惠

【營業資訊】一年容易又中秋，是時侯要着手準備中秋團圓佳節與親朋好友共聚天倫時的美酒佳餚，而處處設想周到的惠康亦已一早籌備好，並由即日起推出一連串中秋團圓精選優惠，並獨家發售全新推出的「花生爆醬湯圓」及「蛋黃流沙玉湯圓」，讓大家過一個「聚」圓滿的中秋，優惠期至8月25日，記得不要錯過！

獨家引入新口味

中秋節當然要吃湯圓才夠圓滿，惠康特意引入了兩款全新口味的流沙爆醬湯圓，包括外皮軟糯Q彈、粒粒注滿濃香綿滑蛋黃流沙內餡的思念「蛋黃流沙玉湯圓」；以及以100%純水磨製外皮再配搭黃金比例調配花生醬的台灣「榮發花生爆醬湯圓」，米香四溢的外皮包裹着香濃柔滑的花生醬，一口一爆漿，過足口癮！還有多款口味如黑芝麻玉湯圓、芋圓地瓜圓等！凡購買任何湯圓，只要加HK$10便可換購第一家印度煎餅（原味/洋葱）1件，花點心思炮製氣炸酥皮湯圓，酥脆外層加上煙靭軟糯而爆醬的內餡，就算不擅烹飪亦絕對憑此簡單甜品而驚艷全場！

至抵購物優惠

惠康亦推出多個產品類別的至抵購物優惠，包括月餅、美酒、極品鮑魚以及白蘭氏產品，一站式帶來多款應節和送禮佳品，好似獨家發售的「安記鮑好賞您禮盒」則有3款風味各具特色的溏心鮑魚，分別配以花膠、紅燒鮑汁和頂級金蠔醬汁，即開即食或加熱同樣滋味，當作小菜零咀或拌麵配飯均可，自用送禮皆宜！於優惠期間選購鮑魚、鮑魚福袋、花膠或螺片滿HK$388，即送HK$30現金折扣券，yuu會員買鮑魚福袋更即可享5倍yuu積分。而購買2盒白蘭氏產品，即可送免費獲贈HK$15現金優惠券乙張。

此外，還搜羅多個品牌的多款傳統和近年興起的新派月餅，凡購買兩罐相同品牌的美心、恆香或榮華月餅，除免費獲贈Meadows南非M. Cellars白酒或紅酒（750毫升）一支（不包括美心冰皮4迷你月餅及單個裝月餅）外，同時可獲得惠康 HK$30現金折扣券一張，yuu會員更可享8倍yuu積分！

美酒方面，有數個指定品牌的VSOP和XO，以及威士忌三大送禮得體之選並推出至抵優惠：凡購買軒尼詩、人頭馬或馬爹利VSOP，即可免費獲贈夏迪諾丁山赤霞珠/切粒子紅酒750毫升紅酒1支；而凡購買軒尼詩、人頭馬和馬爹利XO，更可獲贈2支！購買任何品牌威士忌滿HK$300即可享9折優惠！