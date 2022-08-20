激罕除眼鏡跳舞　林家謙轉玩煙花「照頭淋」唱到哽咽

歌手林家謙演唱會昨晚（19日）在紅館開鑼，在圈中人緣甚佳的他全晚邀請了多位嘉賓，包括與陳凱詠隔空對唱，還有JW（王灝兒）、JNYBeatz、女子組合雷同二友及張敬軒等。由於現場不設升降台，家謙十分細心，拖實每位嘉賓上落樓梯。

當Serrini出場唱歌時，先出手摸家謙的臉頰，又出言調戲問：「家謙可唔可以錫啖？」搞到家謙不停迴避她，兩人在台上追追逐逐。Serrini表示：「今次嚟得好有價值，你排除萬難開騷，我好開心嚟到，真係要讚你同覺得好感動 。」她問對方是否取消了所有機關，家謙說：「都真係冇晒。」Serrini追問對方會否好傷心，家謙笑言：「唔會，好貼地，感覺更安全。」

基於安全問題，舞台取消了所有懸掛的裝置、機關及升降台，只有兩個小型的「貼地」旋轉台，當家謙彈唱《壞與更壞》時，鋼琴會慢慢自轉，亦安排了另一個小舞台，但家謙要徒步行過去。雖然舞台裝置減少，但全晚氣氛熱烈，家謙為觀眾帶來新鮮感，向來斯文的他罕有地除去眼鏡跳舞，當男舞蹈員背起家謙時，全場轟動。期間播放了演唱會搭台及綵排花絮，影到舞蹈員練習時，觀眾以掌聲鼓勵。

而全晚也不乏洋葱位，個唱尾聲時家謙唱出《時光倒流一句話》，有人大叫：「唔好喊！」家謙即時眼濕濕，全場隨即大合唱支持他。唱畢後，家謙對觀眾說：「今晚第一次同你哋講嘢，但已經係最後一首歌。大家今晚開唔開心？好似夏天咁、好開心燦爛，但就快入秋，都係要過去，希望大家記住呢一刻，記住比擁有更實在。」他接著唱出《記得》，但唱第一句歌詞已哽咽，唱完後有煙花效果向家謙「照頭淋」。

在安歌部分，家謙換上黑色禮服以指揮家打扮出場，在大樂團伴奏下唱出《邊一個發明了ENCORE》，唱後家謙走到鋼琴位置彈琴，此時全部演出人員出場。家謙最後作出鳴謝，他稱：「多謝演唱會監製Alex Fung，呢個演唱會唔簡單，每日都拆彈佢係拆彈專家。呢段時間每日都好辛苦做呢個騷，個舞台設計好靚，本身可以做到更多嘢畀大家睇，但喺能力範圍中已經盡最大努大。我同大家講一件瘀事，我細個去到星期日晚或暑假最後一日會勁樣衰咁喊，因為好唔捨得，但我以為所有嘢都可以encore，包括雪糕杯，但長大後發覺唔係咩都可以encore，包括人與人緣分同時光，帶住遺憾、失落同唔完滿先會記得特別深刻，記住呢個夏天大家喺呢無度相聚過，相信每個夏天都會再相聚，好快，多謝！」說話時他強忍淚水。