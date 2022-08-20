沉浸於城中熱帶雨林！

「石屎森林」已幾近是香港的別稱，想親親大自然，就只能於假日走一轉郊外，加上地理環境關係，要在本地探索珍貴的熱帶雨林，可說機會微乎其微。不過，世事無奇不有，大家可以在室內一探「熱帶雨林」喎！

【紙藝驚喜】

超神奇，平面紙張都可以變身熱帶雨林！由即日至8月28日，ifc商場與本地紙藝設計單位Stickyline聯手以平面紙張為基礎，透過簡約玩味的「Low-poly」向量繪圖風格，結合摺疊紙藝，1:1還原貘、金獅面狨、鱷魚、美洲豹、樹懶及巨嘴鳥等6種熱帶雨林動物，打造獨一無二的「The Wild Wonders」雨林藝術裝置，再配合場中特別推出的拍攝濾鏡，讓你一秒置身樹影下的黃昏及下着微雨兩種熱帶雨林的氣候場景中，同時還可捕捉同以紙藝美學風格呈現的兩款隱藏小動物，話咁易就拍出逼真的熱帶雨林打卡照，超呃Like。

探索景色的同時，都不可錯過商場因應消費券發放而推出的「消費券·限時賞」購物禮遇，CLUB ic會員消費滿指定金額，單日最高可享高達價值HK$5,200的購物禮券，另有「CLUB ic會員尊尚獎賞」，買得多賺得多。

【奇幻歷險】

把科技結合現實，位於馬鞍山的MOSTown新港城中心由即日至10月4日化身成熱帶雨林探索大本營，召集大家一同參加「盛夏雨林探索站@MOSTown」主題活動，場中參照全球最大的熱帶雨林「亞馬遜雨林」，搖身一變成為布滿龍血樹、散尾葵、龜背竹等特色植物的盛夏雨林探索站，走入「雨林」中更有全港首個全方位電子「晝夜雨林體驗館」、1.8米高、世界上體形最大的水獺「巨獺」雕塑及「雨林動物保育基地」等，另有由香港大學生物科學學院專家團隊管理的香港生物多樣性博物館，於場內舉行「博遊生物@MOSTown」標本展，展出包括瀕危動物 - 黃喉擬水龜等8種熱帶及亞熱帶雨林的珍貴動物標本，讓大家可以在唯美光影下與自然秘景來張最美的合照。

另外，於場內指定位置掃瞄二維碼，更可解鎖使用別注版貼紙及相框。想把旅程帶回家？即場登記成為H·COINS會員及完成指定動作，更可免費換領型格手機登山掛繩連手機固定防丟夾片，而會員即可儲印花，換「雨林小鳥紙巾架」或「透心涼雪糕勺及匙羹套裝」等精品，數量有限，換完即止。