瞞住老公！葉蒨文隆鼻被撞歪急求醫

無綫藝人葉蒨文最近客串重頭劇《白色強人II》，扮演曾接受隆鼻手術因意外撞歪鼻子到急症室求醫，鼻子變形的她，視覺效果相當震撼。她在社交網分享歪鼻的特技製作過程，她說：「雖然係一、兩分鐘嘅戲，拍就個幾鐘，但係籌備嘅時間就相對比較耐，前後總共返咗公司幾日，特登做倒模、第二日等個模整好咗再返去試帶，加上化妝佢哋都覺得未夠像真，後期再加CG，化妝仲耐過拍攝㗎，團隊非常認真，雖然只係短短一段戲，都能夠感受到大家係幾咁想做好呢件事。」講到製作倒模時面部幾乎被封住，可會覺得恐怖？她說：「又唔覺得特別恐怖，嗰一刻覺當做Facial敷mask，只係擔心會皮膚敏感，好彩整完都冇事。」

劇中瞞住老公整容的她，因擔心歪鼻東窗事發，感到相當惶恐，她笑說：「我自己性格係有咩講咩，不吐不快嗰種，如果整容都會同老公講嗰種，哈哈。今次演繹上要放大自己內心，尋找內心嘅恐懼運用落去呢個角色度，事前嘅準備工夫會比較多，都試咗唔同嘅方法令自己代入。今次嘅表現有自信好多，搵到一個方法去調整自己情緒、狀態同代入角色。但係我覺得仲未夠，期待更多嘅機會令到我變得更好。」