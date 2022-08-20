走進太平山街　漫步本地藝文區

上環太平山街，是香港其中一條古老街道，在香港開埠初期常有盜賊出沒，一點都唔太平。不過隨着當年政府大力整頓治安和發展，這條僅長二、三百米的街道，現今已搖身一變成為咖啡店、書店、藝術畫室林立，以及廟宇和老店並存的個性小街，既有綠化空間和IGable壁畫，又有街坊、遊客的足迹，糅合新與舊、動與靜，誰說只有日本、台灣才有這種100分文藝社區？

有啡有酒 Chill住繪畫

在水泥白牆的建築群中，有一間藍色小店相當顯眼。這間名為Chillax Place的畫室，室內掛滿學員的畫作，充滿文藝氣息。大家在畫室內可一邊作畫，一邊透過藍色窗框欣賞街景；天氣好的時候，更可坐出店外玩Art Jamming（即興藝術），Chill住繪畫！

以為繪畫都離不開水彩、粉彩和油畫？畫室就帶來有新意的Coffee Sketch，讓大家體驗用咖啡畫畫的樂趣。導師Wing說：「有此構思是希望大家來到畫室，可以Chill住享受繪畫過程，所以室內所有筆都可以用作Coffee Sketch，無論大家想先用油性筆描繪線條，或是全部皆用咖啡作顏料都可以。」她透露由即日起至8月底，會推出免費體驗1小時的Coffee Sketch活動，供大家用咖啡於畫紙上畫出眼中的太平山街道。

另外，受到近期流行的繪畫品酒風潮啟發，畫室亦快將與鄰近的酒窖合作，舉辦在酒窖畫畫及即場揀酒的藝術活動Sip To Paint，讓參加者與友人齊齊在味覺及視覺上挑戰自我，發揮繪畫天分。藉此貫徹畫室Paint in Community的理念，以藝術拉近人與人之間的距離，以及重塑舊日的鄰里關係。

見山見書 見人情味

沿着街道走，會看到一楝樓高兩層、黑窗框配白色牆身的小店，門外不時有人坐在椅子上看書，旁有樹木遮蔭。這就是近年在文藝界頗具人氣的見山書店，它主推港台文學藝術書籍，而且不定期舉辦讀書分享會等藝文活動，不少作家也會前來捧場。書店面積雖小，但店內每個角落都瀰漫着人的溫度。大家有空的話，不妨拿着店長推介的書籍，走上2樓的閱讀室（擺放了4張小木櫈），靜靜地享受閱讀樂趣，或透過窗台位置觀看街景，消磨一個下午。

到訪當天，遇上一位由書店開舖之初就來打躉的書迷「船仔」。原來他之前在附近上學，在偶然機會下來到見山，就留下深刻印象。「因為環境好舒適，而且一間面積小小的店，竟然放得下那麼多書籍，感覺好Impressive！」他續說：「現在我每次來見山，都會要求店長推介好書閱讀。有時沒特定地方去，也會過來書店Dating。這裏，不止是看書的地方，還見證過很多關係興衰。」

壁畫Cafe 溫馨打卡

太平山街附近的Cafe，少說都有十間，每間都各有特色和自家故事。由畫師Priscilla開設的Soul Fresh，內外都掛有店長畫作。最特別的是外牆的可愛壁畫，據店長透露創作靈感來自其妹妹的兒時模樣，壁畫旁有一棵檸檬樹，就像為畫作增添了一頭茂密的頭髮，坐在壁畫下無論是品嘗店主自家製的斑蘭汁或是打卡都非常愜意。

位處角落的Stain+，室內以水泥、古銅和酷黑的濃厚工業風格為主調，不過面對街道的一面牆與店內風格截然不同。整面牆放了一幅8呎高的大型壁畫，繽紛用色十分搶眼。店主表示會不定期轉變壁畫主題，好讓街坊或熟客路經此地時會有新鮮感，同時可以打卡留念。店內更有駐場專業Coffee Artist，每天新鮮烘焙咖啡豆，想嘗一口精品咖啡，甚至與專家交流咖啡經的，不妨到此坐坐！

新派旗袍 中西合璧

在Cafe林立的街道上，還有一間摩登旗袍店Yi-ming。​​模特兒出身的品牌創辦人蔡毅明（Grace）細說落戶太平山街的感想：「由2017年我已經在這裏開店。這條街給我最深刻的感受是人情味，街坊之間日日見面都會打招呼，一齊吹水、食飯、傾偈。尤其是我駕車返工，有時會停在路邊，遇到有人上嚟抄牌，大家街坊都會互相提醒。」街坊鄰里之間的關係融洽，無論新式小店或是傳統舊舖都一同融匯在此地，形成了另一種特別的文化。街道的新舊交融正如其品牌的旗袍風格，既保留傳統文化的精髓，又加入了西方時尚剪裁，讓傳統工藝在新時代之中延續下去。

穿越時光的藝術節

為了將藝術融入生活，太平山街的小店與超過十位藝術家凝聚在一起舉辦社區藝術節。大家在8月期間到訪街上小店，均有機會於店內欣賞到不同攝影及藝術創作者的作品。例如攝影師黃偉國的鏡頭下就位位巨星，包括的梅艷芳、張國榮、張學友等，而曾嘉樂先生則展出以粵劇折子戲為概念拍攝的佳作。如身處外地未能到訪，也可到TCE Hub官網以線上方式觀賞，無阻隔地感受本地的藝術氣息。