輕薄學習平板　有一點更勝iPad Air？

開學在即，學子們除添購電腦外，不少也會購買平板以輔助學習之用。OPPO香港就揀啱時間推出旗下首部國際版平板OPPO Pad Air， 擁有6.94mm超薄機身，重量僅為440g，攜帶起來毫不費力。最重要是如此輕薄，卻擁有10.36吋2K屏幕，配合8mm超窄邊框屏佔比達到83.5%！屏幕另一賣點是支持2,048級自動調節亮度，最低20nits輸出，弱光下也能提供舒適的觀看體驗。

其他硬件亦見得人，例如Snapdragon 680八核心處理器、4組全頻喇叭、800萬像素主鏡頭及500萬像素前置鏡頭等。另外使用7,100mAh超大電池，可連續進行15 小時視頻通話或觀看12小時電影，比尺寸相若的新版iPad Air擁有更長續航力！此機現已開售，只有4GB RAM+ 64GB ROM一款容量略嫌選擇太少，但換來二千有找的開價卻相當吸引，留意買機更送專用保護機套及保護貼，變相慳番一筆！

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輕薄平板同期仲有加大版小米平板5 Pro，重620g、厚6.66mm，內置12.4吋2.5K屏幕、S870處理器、最高12GB RAM與512GB儲存空間、5,000萬像素雙鏡頭及10,000mAh電池。只可惜此機暫時只在國內開售，入場費約3,000人民幣。