吳海昕演神經質女作家太入戲　自動書寫血腥嘢嚇親人

藝人吳海昕（Sofiee）、關楚耀（Kelvin）與陳維諾等昨晚（19日）出席電影《失衡凶間》首映禮。戲中飾演一名神經質女作家的Sofiee，表示為角色事前做足功課，她説：「睇咗《異度空間》同《鬼域》參考，可能太入戲，導演叫我喺牆上面寫愛情故事，但我就好自然咁寫咗啲好血腥嘅嘢，哈哈。（會擔心難抽離角色？）又唔會，其實部戲有黑色幽默元素，有好多描寫心理上嘅嘢，同埋有荒誕嘅成分。」她透露曾於拍攝現場向前輩任賢齊請教：「問點做好驚嘅表情，但佢話其實唔使特登去做，有時好平靜或呼吸聲已經可以令觀眾有好大嘅幻想空間。」問到本身是否大膽之人？她説：「都算大膽嘅，我以前做空姐，慣咗一個人住酒店。（揀男友係咪都要求大膽？）唔使，咁重陽氣都夠。（如果佢細膽？）我保護番佢，我都幾壯㗎，哈哈。」

至於關楚耀就談到早前踩山路單車時意外斷手一事，他說：「跌低之後摸到左邊膊頭條骨凸咗出嚟，最初以為係甩骹，托咗幾次都唔得，1、2分鐘後就休克咗，啲朋友就一直叫我頂住唔好瞓。（以前有冇試過咁嚴重？）應該係有生以來最嚴重一次，拍戲都未試過咁傷。（會有陰影？）有，依家踩單車OK嘅，但極限運動就唔會玩，咁嘅年紀唔好搞咁多嘢喇。」他坦言事件後明白健康的重要性，又感謝女友於他休養期間的照顧及支持：「最初我仲諗返唔返內地接部戲，反而係佢叫我有機會就去嘗試。」他表示經歷今次事件後，2人的感情更好，問他何時迎娶女友？他說：「心態上好多嘢我哋都有溝通，等緊時機，等緊經濟好返。（通關就求婚？）希望快啲通關，經濟起飛我就求婚。」