OCJ NEWBIES團寵LEO狂講食經　約定茶餐廳踩場

One Cool Jacso早前宣布打造大型男子偶像培育系統「OCJ NEWBIES」，系統首個項目是港產K-POP男團會於下半年正式在韓國出道，男團名稱稍後公布。曾替防彈少年團（BTS）及TOMORROW X TOGETHER 等人氣男團拍攝MV及短片的製作公司，日前替這男團拍攝個人介紹的Lookbook，首批13位成員穿着不同品牌的服裝，化身為專業模特兒chok爆擺甫士。為有特別效果，導演加了紅色和綠色的燈光，成員們笑言現場氣氛，猶如置身夜店，而他們在「偽夜店」中拍攝時更表現超high！原定12小時的預計拍攝時間，全程只花10小時提早完成，最後一個鏡頭是13位成員拍大合照，也只用了10分鐘，快靚正搞掂，被製作團隊大讚表現專業！

身為「團寵」的香港成員LEO，和韓國成員BEOMSOO被視為兩大團內門面，他們本身也非常啱Key好傾，尤其在拍攝當日更如糖黐豆形影不離。期間LEO不停向BEOMSOO及隊長LEX講「食經」介紹香港美食，聽到幾乎口水流的BEOMSOO及LEX，直言希望今年能到香港一遊，而LEO大力推介茶餐廳，約定他們屆時要去品嘗雲吞麵和魚蛋粉，更會盡地主之誼負責埋單請客！