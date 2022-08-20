劉美娟十字韌帶鬆晒　搞到條腰出埋事

藝人劉美娟今日（20日）以乳癌組織的愛心大使身份出席慈善粵曲活動，她表示雖然並非乳癌患者，但曾在電台擔任主持時訪問過組織的乳癌康復者，被她們的故事感動：「佢哋好有生命力，甚至用生命影響別人，對別人嘅付出令人好感動，會幫乳癌患者陪診，又會支援患者家人，同路人係好重要。後來組織叫我幫忙喺本書寫啲嘢，覺得我雖然唔係過來人，但都好明白佢哋，所以邀請我做愛心大使，我覺得個活動好有意義。」

而美娟因有腰患在身，今日在活動上步履緩慢，她解釋：「我幾年前睇住視頻喺屋企做運動，做做吓右膝腫到豬頭咁，原來發炎，醫生幫我照磁力共振，發現十字韌帶鬆晒，軟組織蝕晒，有好多問題，已經冇得補救，因為軟組織係唔會再增生，只能換膝蓋，但我未至於咁嚴重，但又好痛行唔到，只能借力喺左腳，最後搞到雙腳傷晒，變咗要用腰力，搞到連腰都有事，因為我條腰以前拍劇傷過，依家要戴腰封同做物理治療，我呢2、3年嘅生活都係屋企同做物料治療，所以都好少出來做活動，但今日個活動好有意義。」

另外，講到暑假，美娟稱由於暑假太短，故未有帶小朋友出外旅遊：「我帶佢哋去咗銀礦灣玩，但遇正三號風球後勁落大雨，所以水上活動都玩唔到，只可以困喺酒店，最終我哋提早離開，我覺得好內疚，呢幾日天氣好番，我就即時帶佢哋去沙灘玩。」