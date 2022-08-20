「A0」詹天文未拍過拖　寫唔出情歌

歌手詹天文（Windy）何晉樂及應屆「聲夢」學員趙紫諾等，今日（20日）出席Mira Place Gimme LiVe音樂節10周年「五音十色」演出，場面熱鬧。

Windy表示下月要為音樂人Johnny Yim演唱會演出，加上近日開始為新曲填詞，故有點忙碌。當問到填詞是否往情歌方向走，她否認說：「係勵志歌，愛情我未經歷過。（未試過初戀？）小學時試過Puppy Love，都應該唔計。（有人追？）冇，起碼我feel唔到。（會唔會好似炎明熹咁，25歲先拍拖？）冇咁嘅規定，順其自然啦。（對男朋友有咩要求？）最緊要兩個人感覺啱，我唔會畀限制自己，例如要好靚仔咁，一過電所有嘅限制都消失晒，即刻好鍾意對方。」

趙紫諾於《聲夢2》內與師姐鍾柔美合作相當投緣：「我真係好鍾意佢，覺得佢好有才能，同時間亦好照顧我，又同我分享自己嘅演出經驗，我跳舞時面部表情唔得，佢私底下花咗好多時間指點我。（想學佢唱跳？）冇諗過，我鍾意跳舞，但冇乜信心，嚟緊嘅舞台演出係我第一次唱跳，排練嘅時間得4日，好緊張，而且最大嘅問題係唔夠氣，唱跳會影響我嘅歌唱表現。（好多人睇好你攞冠軍。）大家都想我做得更好，所以我畀自己好大壓力，好多嘢都要諗清楚點做。」