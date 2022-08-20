Rolls-Royce首款純電動型Spectre　第二階段測試完成

勞斯萊斯(Rolls-Royce)首款純電動車型Spectre，繼今年初在瑞典Arjeplog、距離北極圈僅55km的專屬測試基地展開首階段極端環境嚴苛考驗後，第二階段的日常使用性能測試，亦剛於法國南部Riviera地區的米拉馬斯測試場(Autodrome de Miramas)和蔚藍海岸(Côte d’Azur)順利完成。據悉Spectre仍需進行100萬km的全球道路行駛測試才正式推出市場，預計可於2023年第四季進行首批交付。

Spectre不止是勞斯萊斯首款純電動車型，更是該品牌有史以來擁有最堅固兼最大鋁製車身的車型。從A柱前部延伸至後尾燈後部、接近4米長的一體式側板，堪稱是該品牌有史以來最大的部件。而長約1.5米的無柱式車門更是該品牌史上最長的車門。極具剛性的電池結構整合於鋁製車架中，其剛性比現有的勞斯萊斯車型提高約30%。低至0.25的風阻係數更使其成為該品牌有史以來空氣動力學性能最佳的車型。Spectre還擁有前所未有的演算能力及先進的數據處理技術，可說是有史以來技術互聯程度最高的勞斯萊斯車型。加上車載廠方最新兼獨有的智能懸掛系統，為駕乘體驗樹立了全新標準。