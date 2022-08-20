陳豪分享保鮮9年婚姻秘訣：日日都攬攬錫錫！

陳豪相隔17年再在劇集《白色強人II》中飾演醫生，亦是他轉投電視圈23年來首次與郭晉安在無綫劇集中碰頭，同樣他與馬國明繼《公主駕到》之後事隔12年再合作。陳豪在電台訪問中談及3大視帝合作，安仔與他先後成為人夫和人父，見證與湯洛雯蜜運中的馬國明拍攝期間不停被人催婚：「呢次馬國明成熟咗很多！我有同佢分享成家立室嘅好處，盡量將自己經驗跟佢分享，但有時都戥他慘，我哋一見佢被催結婚，但呢啲事催都冇用，到適合嘅timing避都冇得避，佢就要埋位。」

節目中，陳豪分享了與太太陳茵媺結婚9年恩愛如昔的秘訣，他直認兩人從沒吵架：「到依家我都好感恩Aimee喺我人生中出現，佢係我人生天使，天使為我帶來數個小天使。我哋價值觀家庭觀相近，從沒吵架！意見不合實有，但唔會講傷害對方嘅說話，會先冷靜，之後聽對方嘅想法，企喺佢立場思考再溝通。」

他亦指多年每天同太太都會攬攬錫錫，每年必安排一次二人世界旅行：「我深信屋企要充滿愛，嗰種愛係源自爹哋、媽咪，咁樣會令小朋友喺充滿愛嘅環境長大。我認為夫妻係一個關係，父母跟仔女係另一種關係，要分開處理，唔能夠只顧帶埋小朋友，有時要做番夫妻從前拍拖嘅事，冇時間、唔習慣都要做，令夫妻間嘅愛可以繼續燃燒。」

對於今年陳茵媺將首度復出拍劇，更會與陳豪夫妻檔上拍攝《羅密歐與祝英台》，陳豪於節目中直認不諱：「我其實不太想情侶檔上陣，但太太咁耐冇拍戲，佢第一次『復出』，如果男主角唔係，個心會『哽』住囉！哈！其實戲中太多感情戲都唔係太好，觀眾冇幻想空間，呢次我係做佢背後嘅男人，喺佢身邊扶助佢。」