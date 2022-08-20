獎門人︱陳豪玩遊戲勁渣　比馬國明更天然呆

曾志偉帶領「元祖獎老」錢嘉樂、阮兆祥、「新獎老」程浩駿、吳嘉儀擔任主持的《開心無敵獎門人》，明晚（21日）將播出「白色強人II隊」郭晉安（安仔）、陳豪、馬國明、胡定欣、唐詩詠及張曦雯，以及「流行都市隊」安德尊（大王）、張美妮、彭慧中、蔡嘉欣、吳天佑及譚永浩等大鬥法！

「流行都市隊」齊齊倒模大王的招牌西裝加黑框眼鏡Look，相當齊心；「白色強人II 隊」則全隊穿上醫生袍，一邊嗌口號一邊做動作，不過，陳豪卻完全不在狀況外，示範「完美甩Beat」，比「天然呆」馬國明更加天然呆。

至於「開心無敵落大閘」環節笑料十足，「流行都市隊」的大王慘成「攻擊」目標，無論是緋聞對象宋芝齡或是「仇人」李錦聯均遭擺上枱；張美妮亦玩得相當落力，七情上面與譚永浩上演壁咚。「白色強人II隊」的安仔則因未能秒答太太歐倩怡的成名兒歌歌名，被戲謔返屋企要頂痰罐。

在「辣辣壽司邊個食」環節中，情緒異常亢奮的大王頻頻口多多搶住講嘢，激到獎門人扮嬲說：「你估依家係《流行都市》呀？」最後大王被整蠱食了多舊辣辣壽司，真係辛苦晒！輪到「開心無敵茶餐廳」環節，集三大視帝加兩大視后的「白色強人II隊」大晒神級演技，定欣示範極速入戲跪在地上「認屍」，情感大爆發的詩詠則秒谷真眼淚，陳豪則放下身段、躺在地上扮死屍，演出相當精彩！