疫情放緩雙王出擊︱陳奕迅密謀開跨年騷　周杰倫約實中環見

香港台灣兩大天王陳奕迅及周杰倫於2019年同病相憐，兩人的演唱會分別受社會狀況及疫情影響，前者無奈取消，後者則被迫4度延期。但隨着兩個不穩定因素緩和，「雙王出擊」差不多時間重新啟動個唱，有傳Eason年底再踏紅館開15場演唱會，周杰倫則相約歌迷明年8月在中環見。

2019年12月原本被歌迷視為「天王月」，皆因周杰倫（周董）定12月6日起於主題公園舉行6場露天個唱；而陳奕迅（Eason）亦於同月9日起，在紅館舉行25場首個聖誕跨年騷，可惜他們受社會狀況及疫情爆發「雙重夾擊」下，為了入場觀眾安全及健康着想，忍痛作出應變策略。

主辦方：請保留完整門票

周董的《嘉年華》世界巡迴個唱展開「馬拉松式」延期賽，由2019年12月改為2021年4月，之後再延至同年8月，並移師中環海濱，最終再延期至今年3月，可惜當時疫情未止，宣布改期到明年再舉行。由於4度延期，加上約10萬歌迷等了2年半仍不願退飛，故其個唱被指為「最多人等開騷的演唱會」，主辦單位寶輝娛樂更稱會入紙申請健力士世界紀錄。而大會隆重宣布第5個開騷日期，將於明年8月25至27日、9月1至3日舉行共6場，地點依然在中環海濱活動空間。

主辦單位於官方社交平台宣布：「長期持有周董這次演唱會飛的朋友，多謝你的愛及耐心，請繼續持有門票，手持2021年實體門票或以電郵獲取門票座位訊息的人士，如想繼續觀看，請保留演唱會完整有效之門票或電郵，以於日後兌換2023年的門票。」大批歌迷留言讚好，有人表示等周董開騷，比抗戰時間3年8個月更長！

有指周董之前推出相隔6年的專輯《最偉大的作品》，似為舉行世界巡唱作準備。事實上，其作品從沒令歌迷失望，《最》早前登上全球新專輯排行榜第5名，以及美國區新專輯排行榜第10名。而今年上半年的台星吸金榜中，以廣告薪酬計算，他以逾1億港元穩佔榜首，同時有消息指因《最》MV空前成功，令周董有意執導圍繞藝術家故事的電影，他說：「如要拍電影，會創作擁有自我風格的藝術電影，當然也要考慮商業市場。」昨日他上載豪宅「家居」照，網民笑他擺出萬年不變的「剪刀手」甫士，亦有粉絲稱：「想去哥家裏作客。」

傳陳奕迅個唱不設實名制

與此同時，有傳Eason今年底暫定開15場紅館跨年騷，主辦方無意跟風辦實名制購票，不過為令歌迷買到門票，可能取消內部認購及沒有信用卡優先訂票等，但有指此舉可能性不大。雖然未有正式公布，但歌迷已揚言準備搶飛。而近期Eason動作多多，早前重整社交網似寓意有新開始，前晚又透過內地平台舉行線上直播音樂會，錄得逾1.1億的播放量，歌神號召力不變。