【是日通勝】

農曆七月廿四

壬寅年 戊申月 丙午日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午1時至3時

宜：祭祀、出行、動土

忌：修廚、作灶、結網

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：16、24、39、48

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：事業運比較好，抓住機遇，距離成功不會遠！

金牛座：財運佳，生活穩定，沒有甚麼事情需要操心。

雙子座：不必跟別人作比較，凡事要向好的方面想。

巨蟹座：身心狀態欠佳，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

獅子座：運氣勝人一籌，學懂感恩和知足，心情更佳。

處女座：求財忌急躁，判斷力會受影響，易因小失大。

天秤座：身處順境也要保持低調，得意忘形易惹是非。

天蠍座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象須留意其人品。

人馬座：霉運纏身，情緒不穩，對待身邊人要多包容。

山羊座：爭取好姻緣要靠自己，單身者宜換個新形象。

水瓶座：做人要多為人設想，樂於助人可帶旺財運。

雙魚座：人生總會遇到不如意的事，記往希望在明天！

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）鼠 易受騙

鼠：是日沖煞，財運差勁，貪心有可能受騙。

牛：個性隨和，談笑風生，深得身邊人喜愛。

虎：運勢上一帆風順，謀事沒有阻力與煩惱。

兔：情緒低落，易胡思亂想，宜向朋輩求助。

龍：投資運強，嘗試與人合作，有意外收穫。

蛇：運勢平穩，心態平和，能與人融洽相處。

馬：心情欠佳，無心工作，趁周日好好休息。

羊：才思敏捷，展現才華好時機，不要錯過。

猴：桃花大旺，向心儀對象表白，成功率高。

雞：事業發展不乏機遇，付出與回報成正比。

狗：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

豬：責任感強，獲別人信任，沒有事難倒你。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

有利財運的姓名數理

姓名學是由《易經》發展出來的學問。根據傳統書籍記載，只需要利用「姓」與「名」，就能研究一個人的性格、人緣、財運等各方面的發展。究竟在姓名的人格或總格中，哪些筆劃數可帶旺財運？下面我們一起看看吧！

‧姓名筆劃數11、21、31

有此筆劃數的人通常具備智慧、仁愛與膽量，做事有始有終，無論從事甚麼行業都能比常人更易取得成功，與此同時，處事風格果斷，不拖泥帶水，對錢財有敏感嗅覺，因此與財富較有緣分。

‧姓名筆劃數32

有此筆劃數的人家底殷實，人緣運極佳，稍微運用腦筋就能輕鬆入財，一生財運順遂，多是老天賞飯吃的一類人。若從業銷售或進行業務洽談，多能取得成功。

‧姓名筆劃數24

有此筆劃數的人無論家境環境如何，都能夠不依祖業而白手起家。此類人智謀出眾多才略，總是能第一時間抓住得財先機，加上對金錢有很好的管理方法，晚年多榮華富貴、子孫昌隆。

‧姓名筆劃數35

有此筆劃數的人在文藝技術方面有出眾能力，若在拿手行業專心鑽研，有望幹出一番優異的成就。