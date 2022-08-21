陳茵媺「出山」做打女操到周身傷　陳豪心痛：安全好重要！

即將「出山」拍劇的陳茵媺（Aimee）近日秘密練功，原來她的角色是一名「打女」，雖然Aimee平時有做Gym，但向來有「火」的她博到盡，每日訓練5小時之多，但因太用力，導致身體多處勞損，經醫生診斷後，現時要戴腰封保護。愛妻的陳豪受訪時說：「我都會作出提醒，拚搏係好，但安全都好重要。」

已8年沒拍劇的陳茵媺即將「出山」為娘家拍劇新劇《羅密歐與祝英台》（暫名），而此劇是與老公陳豪（Mo）婚後首次拍劇，角色更是無綫為Aimee度身訂造，之前她受訪時坦言希望證明自己對演戲那團火從沒熄滅！近日，Aimee狂刨劇本，更試過以11小時不間斷的讀劇本，同時又要照顧子女的她，絕對有熱誠。

醫生叮囑戴腰封

不過，Aimee於劇中的角色動作戲甚多，當中不乏親身上陣的打戲，故除顧劇本外，更要每星期返電視城訓練，據知她由於太盡力，引致身體周身傷，更有勞損的情況出現，看了醫生的她，現時要戴腰封，防止再過分勞損。她接受東網訪問時說：「係呀！個劇都好多動作，每個星期盡量都要返電視城2、3次，每次Train 4、5個鐘，都好吃力呀！我哋未正式開工，但知道會拍呢個劇時，我已開始做運動，等身體盡早準備同適應，依家喺TVB都Train得密，加上我都傷咗少少，所以暫時我唔會做Gym住，剩係返TVB訓練。」

問到有否跟老公陳豪一起操練時，她說：「我比較要練多啲，因為佢喺劇入面係槍神，所以動作方面我多啲，我都幾Enjoy嘅，但醫生話我勞損，因為每次練4、5個鐘我都好盡力，用晒啲Effort去練，變咗傷咗啲，依家要戴住腰封，仲要小心啲，學識點樣去留力， 唔好去咁盡，劇入面我都有好多打戲嘅，都要練定身手，到時有咪大派用場，阿MO都有練，但槍手應該唔使練咁多。」

叫陳茵媺就住操

而老公陳豪被問到會否心痛改叫太太就住操時，他說：「Aimee今次非常重視多年後第一次嘅復出，佢努力不懈去鍛煉動作、 槍械技巧同劇本研究！由於過分鍛煉身體， 因而導致輕微勞損，不過亦無大礙，作為丈夫亦明白佢嘅想法，演戲係佢一生嘅夢想，難有得機會再次來臨，佢一定會盡全力好好哋把握，佢依家內心嘅那團火，比較以前單身的時候仲要嚟得更旺盛，我係真心為佢嘅拚搏而感到高興，不過我都會作出提醒，拚搏係好嘅，但係安全都好重要，今次佢嘅戲份比較重， 所以一定要好好地保護身體，先可以保持演出水準！」