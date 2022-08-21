陳瀅厭倦拍拖即時落閘　周嘉洛留一線再發展

陳瀅與周嘉洛緋聞甚囂塵上，連身邊朋友都大為好奇，惟陳瀅卻斬釘截鐵表示冇可能，並直指對方討厭；嘉洛卻有所保留，坦言只是暫時冇Feel，顯然是為自己留一線！

陳瀅與周嘉洛在無綫劇集《痞子殿下》有感情線，早於拍攝期間已傳緋聞，及後女方返加國探親，嘉洛不惜拉埋同劇拍檔王灝兒及朱敏瀚送機；陳瀅在加國Po靚相，男方亦留言讚靚，更待陳瀅返港完成隔離「出關」即相約睇日落，顯然感情非淺。

2人日前接受東網專訪，陳瀅不諱言當初因不認識嘉洛，而且未試過與年紀較小的異性演情侶，故非常抗拒，沒料到首次圍讀見面後，就被對方的陽光氣息吸引到，更沒想過愈拍愈有火花：「嘉洛係我咁多男對手入面合作得最開心，劇入面我哋有親密戲，唔係浪漫，但好多身體接觸，有場係兩個面對面貼住咁滯！」

姊姊慫恿「補位」

陳瀅先後與不少男星傳過緋聞，她自言全因單身太久所致，對於嘉洛成為其最新緋聞對象，問到可有想過發展？她即自爆：「身邊好多人問，連班姊妹都會問！話嘉洛幾好呀，再唔係朱仔（朱敏瀚），當日佢分手有2個朋友同我講：『機會嚟啦！』（你同嘉洛點都唔過電？）真係過唔到，冇就係冇。依家對愛情心態係隨緣，有3隻狗狗，將愛分晒畀佢哋。（唔需要愛情？）都有咁諗，點算呢？（唔想再惹緋聞所以唔識異性？）可能會，愈嚟愈驚。依家開始覺得討厭同煩，除非係真命天子。」問到是否一刻都沒有過電？她斬釘截鐵表示：「冇！太朋友，同埋佢有一下幾討厭，我係好急嘅人，但佢就超慢囉！」嘉洛則語帶保留：「呢啲嘢好死，望住佢靚一定有好感，但呢刻冇Feel。話唔定見佢咁定性，20年後我會鍾意定性嘅女人呢！」

嘉洛透露19歲時與澳洲同學發展異地戀，但僅2、3個月已玩完，而入行後拍過2次拖，但未能與事業取得平衡，最終分手收場。正為事業衝刺的他，對感情事隨緣，只想遇到一個願意包容又有感覺的對象。