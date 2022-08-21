Pricerite實惠旺角新零售概念店隆重開幕　以創新科技結合環保意念 推動綠色新零售

【營業資訊】Pricerite實惠新店現已登陸旺角荷李活商業中心，全層佔地近二萬呎，以「新零售」概念模式繼續為顧客打造與別不同的購物體驗。全新店面設計風格即將帶給區內顧客煥然一新的觀感。同時，為了配合品牌革新家居用品零售市場的方向，Pricerite實惠將創意科技及環保意念更進一步地融入新店當中，成為新店一大亮點。實惠集團執行董事兼行政總裁梁兆邦表示：「作為本地家居用品業界的先行者，我們一直秉承『以客為先』的企業核心價值，早於2012年已積極利用零售科技發展新零售，滿足顧客需要，並為他們締造嶄新的購物體驗。」

「近年，顧客愈來愈重視綠色消費及綠色生活，面對顧客的需求轉變，我們亦積極作出回應，利用創新的零售科技，結合環保意念，打造綠色新零售，期望以科技為環境帶來改變，同時為顧客打造綠色生活，共同攜手支持環保，實現『We CARE』的企業核心價值。」

「另一方面，我們持續創新突破，進一步深化我們的線上線下O2O零售策略，利用創新科技提供優質稱心的全渠道『新零售』服務，提升顧客的購物體驗，繼續引領業界邁步向前，為香港的『新零售』發展再度寫下全新的一頁。」梁兆邦先生表示。

Pricerite實惠新零售概念店- 旺角荷李活商業中心

地址: 九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心1樓全層

電話: 2522 2971 (家品部)

2522 2872 (傢俬部)

營業時間: 上午11:00 – 晚上10:00 (星期一至日及公眾假期)

網店: www.pricerite.com.hk