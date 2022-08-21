側田闊別3年在港開騷　坦言慘遭背叛陷入人生低潮

歌手側田相隔3年在港再次舉行音樂會，一連兩場演出昨晚（20日）於會展揭開序幕，吸引好友方力申及舊愛鄧麗欣（Stephy)等捧場，不過開幕前Stephy「避席」，令記者「緣慳一面」。

音樂會約於8時40分開場，今次舞台設計較簡單，只玩燈光及投射，側田形容如置身於band房一樣，其三叔羅尚正更多次登台為側田陪奏。側田先以一身黑色打扮登場，開場不久便感性表示：「我諗咗3年，今晚應該講啲乜，冇諗過一開波就喊啩？！我每晚都幻想呢一刻...依家只可以講，真係好掛住你哋 ！」全場掌聲雷動。他又續說：「好多人問我去咗邊？係咪死咗？其實我搬咗去泰國，殺死咗自己嘅ego（自我）！當時我腦內好多雜念，搞到失去咗笑容，所以要離開一陣。做音樂係要發放能量，個人悲觀唔係咁好。」他又形容約2019年陷係人生低潮，經歷被背叛及利用等：「身邊好多蛇蟲鼠蟻，多謝上天畀我搵返初心，我終於返嚟嘞！」

側田一早已揚言是晚演出「蝦碌」相信特別多，話口未完唱串燒歌部分，包括《刻在我心㡳的名字》、《我們都是這樣長大的》及《一生何求》時即忘詞及甩咀。其後他唱泰文歌，以及在台上多次換衫及換帽，且不介意露出光頭，又忘形衝落台與觀眾近距離接觸，搞到粉絲起哄，又亮起燈海以表支持，難怪側田連聲表示是晚演出將永世難忘！他又不開名多謝女友不離不棄，以《愛這個字》一曲送給對方。完騷前側田再說：「以後我做音樂唔會再理成果，唔會再為無謂嘢而唔開心，依家內心好強大，希望第二日我能夠聽住自己嘅歌走（離世）。」