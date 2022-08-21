《聲夢》導師唔易做！泳兒一打七冇得唞　Gin Lee肉緊到發火

歌手李幸倪（Gin Lee）與泳兒擔任慈善騷表演嘉賓並同台合唱。她們同是《聲夢傳奇2》的導師，2人大呻最近為學員準備比賽而嚴重睡眠不足，Gin Lee說：「每次比賽完一個回合，學員就返去瞓，但我哋幾個導師就即時要幫佢哋準備下個回合，因為時間好緊迫，所以要盡快幫佢哋選歌，盡早畀佢哋練習。我每晚都係凌晨4點先瞓，每日瞓4、5個鐘。」

至於泳兒更誇張，她透露經常通頂至朝早8點才睡，每日只有2、3小時睡眠時間，自認為學員們嘔心瀝血，連男友也向她投訴：「佢話駛唔使咁著緊，試過有個學員喉嚨唔舒服同我講，男友話咁都關你事，我話喉嚨同唱歌有關。我有7個學員要照顧，我要一打七，要花好多時間。不過最開心係同佢哋冇代溝，佢哋好勤力，好肯去試，希望留得佢哋幾耐得幾耐，如果佢哋被淘汰，我會崩潰。」問到如何氹番男友？她說：「我10月有個演唱會，嗰日係男友正日生日，我安排佢睇演唱會陪住我。（邀請佢上台？）佢冇乜技能喎！可能到時觀眾大合唱首生日歌畀佢，不過我之後會同佢補祝。」

而Gin Lee也指學員們年紀小又要上學，幾位導師就好像父母一樣，雖然自己有工作在身，但都將學員們放第一，反而自己工作排後，又自爆有次忍不住發脾氣：「因為覺得佢哋唔夠努力，我哋幾位導師陪佢哋綵排到凌晨一點，但佢哋仍然話冇信心，我同佢哋講唔可以咁，我唔係你哋嘅保母，我哋係導師，如果你哋咁唔珍惜，我就唔做，自從嗰次之後佢哋180度改變。」問到會否再做下一季導師，她坦言要慎重考慮。問到泳兒有否試過對學員發脾氣？她直言：「有，因為佢哋唔覆機，上一季又係咁，我發現啲小朋友係選擇性覆機，我唔係強迫症要你即覆，但冇理由全日都唔覆，我嗰次講出嚟之後係有改善咗，可能依家見到我嘅訊息會好驚。」