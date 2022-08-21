邵初右腳尾趾關節甩骹　堅持負傷亮相慈善騷：係一份尊重

應屆港姐亞軍梁凱晴（Carina）聯同魔術師李行齊昨晚（20日）為無綫慈善節目《善心滿載仁愛堂》表演魔術籌款，原本有份的港姐季軍邵初卻因腳傷而未能上台演出，甚為可惜。李行齊指Carina練習時受了不少苦，Carina表示只是刮花了腳，沒有大礙：「佢好專業，亦好錫住我，教我點樣小心啲會冇咁容易整親。（因為手腳笨所以整親？）我唔係手腳笨。」李行齊稱教得很輕鬆，又讚對方天資聰敏，表現超水準，反指訓練較苛刻，但Carina認為不算苛刻：「主要係個速度，練多幾次就好順。（會唔會對魔術產生興趣？）會，我最想知道『刀鋸美人』嘅秘密，我想做畀人鋸嗰個，同埋好好奇點樣可以喺空中懸浮。」問到會否收Carina做徒弟，他即尷尬說：「大家分享吓、交流吓啦！」

受傷的邵初右腳穿上拖鞋，她表示表演前一晚在家中不慎踢到門，以至右腳尾趾關節甩骹，故要臨時找人代她演出，她對於未能上台也感可惜，問她為何還負傷現身？她說：「應承咗做呢個騷所以都會嚟，我覺得係一份尊重。」她稱醫生指短期內不能着高跟鞋，並預計需少一星期才能康復。