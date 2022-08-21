睽違5年紅館騷隨時禁機關　草蜢完全唔怕：我哋咩場未跳過

草蜢為《善心滿載仁愛堂》擔任表演嘉賓，他們透露10月將會在紅館舉行演唱會，鑑於之前MIRROR演唱會發生意外，講到舞台設計問題，他們坦言：「研究中，因為好早已經計劃好，所以依家好多嘢修改，我哋只需專注練歌、練舞同記歌詞就得。（係咪冇晒所有機關？）我哋好乖，會跟足指引，要睇吓政府最新指引，因為最近出嘅指引暫時去到9月，我哋個唱係10月。（如果真係冇機關，會唔會覺得爭咗啲？）我哋有舞，唔怕，我哋咩場未跳過，一出道咩舞台都涉獵過，難唔到我哋草蜢，最緊要係大家睇得開心。」

他們稱由於每次的舞台表演都很豐富，故每次都會花很長時間採排：「我哋由農曆新年後已經準備，因為要編曲同編舞，我哋通常會搵個地方畫個一比一嘅舞台去練習。」草蜢表示今次個唱距離上次在港開騷已相隔5年，今次會以「RE」為主題：「會畀個草蜢2.0大家睇，想幫大家療愈一下，會將我哋經典歌曲Restart一次。（有冇新嘢？）我哋隔咗幾年冇開騷，大家都餓咗個舞台好耐，我哋會將啲歌重新編曲，將呢幾年嘅悶氣一次過放出嚟。」並自稱是按摩師，用音樂幫大家放鬆，而蔡一傑會為演唱會創作主題曲，問到演唱會會否採用實名制售票，他們自言只負責創作部分，行政方面交給公司處理。