陳瀅JW參戰李思捷節目　拋下女神包袱畀大膽答案

由李思捷主持的TVB節目《思家大戰》，今晚（21日）一集，有周嘉洛率領的「痞子殿下」隊，及周奕瑋（Jarvis）率領的「Enews」隊；「痞子殿下」隊成員有陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚（朱仔）及張頴康；「Enews」隊成員有許文軒、潘盈慧、王鎮泉及鞏姿希（Krystl）。一眾「痞子」演員放下「偶包」大放笑彈，Enews主播們則「職業病發作」聯手攻擊李思捷個村莊，搞到思捷都口啞啞！

談到近日熱播劇集《痞子殿下》，思捷也大讚好睇，並直指媲美昔日周星馳的武俠賀歲片；期間思捷還忽然「示愛」，但對象卻非兩大美女，他說：「我好鍾意朱仔，佢好靚仔！」氹得朱仔笑逐顏開、紅都面晒。

今集有搞笑的「痞子殿下」隊助陣，氣氛自然寧舍高漲，無論是答題答案或是隊員的精彩表情包，均大大增加了節目觀賞指數！首先問到「一對夫婦行房期間因乜事停手？」，陳瀅竟拋下女神包袱，答出令人想入非非的答案，令在旁的JW嚇到「下巴跌落地」。另一題「只會租一日嘅嘢」，則輪到朱仔和嘉洛「發功」，先後答出「情人」與「時鐘酒店」。就連平時感覺老實的張頴康，也在搶答時拋出「下體」兩個字，玩得相當奔放。