周杰倫囝囝做MV男主角　楊洛婷囝囝點解要戴頭盔？

早前台灣天王周杰倫（周董）推出新碟《最偉大的作品》，新作中大部分的歌曲也大受歡迎，其中周董囝囝Romeo更為歌曲《粉色海洋》擔任MV男主角。正所謂上陣不離父子兵，兩父子分別戴上黑超出海，不少網友指戴上黑超的囝囝非常可愛。

陳敏之早前帶同囝囝雷子樂到愉景灣展開3日2夜的staycation之旅，今次的staycation之旅可謂多姿多采，母子不只到沙灘進行「夏日下水禮」，更有遛冰及餵馬等活動，囝囝可以過一個豐富充實的暑假。

楊洛婷與Tim（黃天翱）的1歲囝囝Tristan因患扁頭綜合症，在數月前訂造矯形頭盔，為了改善囝囝左方的扁頭情況。其後經過5個月的治療後，Tristan的扁頭問題得以改變，所以囝囝可以畢業完成治療。楊洛婷更於社交網分享囝囝畢業一家人慶祝的影片，當中可見沒戴頭盔囝囝非常活潑好動。

近來於內地拍攝劇集《香港人在北京》的陳展鵬，帶同老婆單文柔及囡囡小豬比在內地工作，只為陳展鵬不想因工作錯過與囡囡相處的時光。早前他們一家人到浙江普陀山觀光拜佛，片中可見小豬比與單文柔在寺廟前跪下誠心敬拜。