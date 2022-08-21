公開甜心教主　高級感唇妝秘訣

想跟甜美教主王心凌一樣擁有迷人笑容，就要跟她學習唇妝及保養秘技！（互聯網）

想讓臉部看起來更有高級感，就不可忽略唇妝。最近甜心教主王心凌在《乘風破浪的姊姊3》中再度收穫火爆人氣，除了經典歌曲《愛你》再度打上歌曲流行榜，她的妝容亦引發超高討論度。尤其是哪看起來又高級又美的唇妝，簡直是女生日常約會、打卡必備。王心凌更不藏私，在社交平台大方分享簡單實用的唇部保養秘訣，想變美的你快快學起來吧！

甜美唇妝秘訣

王心凌是護唇膏控，日常至少會放兩支護唇膏在包包內，分別是滋潤型及護防曬型，後者更是她每次外出前必定重點使用的。如此小心翼翼，全因一次外出錄影時，忘了為雙唇塗防曬，結果到晚上回房間後才發現雙唇又腫又痛，所以自此之後她都不敢掉以輕心，一定會隨身攜帶防曬護唇膏，隨時呵護脆弱的唇部肌膚。唇妝方面，她大多選用帶有光澤的粉嫩色調唇膏，但偶爾會搭配唇蜜產品，讓唇膏顏色有點不一樣的變化。

滋潤型高級感唇妝

王心凌無論在節目上或私下都愛以滋潤感唇妝示人，全因看起來有光澤和彈性，而且不顯唇紋，更能帶出溫柔優雅印象。來自日本的OPERA Lip Tint擁有護唇膏般的質地，既具滋潤功效，又能保持唇色持久，正好是潤澤感唇妝的不二之選。今回品牌重新設計Lip Tint的金管包裝，令整體質感大大提升，更一併推出6款全新色調，包括無花果色、梅子色、柔美粉紅色等，非常日常且適合亞洲人的膚色，是大家的外出必備好物。

粉嫩花瓣唇

另外，粉色調是王心凌的最愛唇色，塗上後可以襯托白皙膚色，感覺清純又顯活力。Laura Mercier今次帶來全新粉嫩色調的花漾煥采潤唇筆，薄塗一層是偽素顏妝的必備唇色，疊塗多次就會變得很顯色，呈現出飽滿立體的柔霧花系唇妝。而且唇膏還加入了天然滋養配方包括紅桑莓籽油、杧果籽油、乳木果油成分等補濕成分，能讓唇紋隱形，唇妝順滑無瑕。全系列共有20款花系色調，風格可鹽可甜，其中的杏桃奶茶色系Augustine以及暖甜粉紅色系Amelie都是熱門百搭之選！

同場加映：絕美秋冬新系列

秋天已經到了，冬季還會遠嗎？還不趁轉季換新唇色，乘機轉換心情？NARS即將在9月8日推出Powermatte玩魅啞緻唇膏，首發6款色調，整體顏色偏粉啡棕和豆沙色，蘊含強效量色粉子，提供濃郁奪目的色彩，塗上後參加宴會必能艷壓全場！加上順滑的霧面質感，不顯唇紋、不沾染口罩，而且妝效持久長達10小時，即使外出一整天都不用頻密補色。