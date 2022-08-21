炎明熹拍住JW老師開音樂會　變緊張大師連唱10首歌聲都沙埋

歌手JW（王灝兒）與炎明熹（Gigi）昨晚（20日）於九龍灣展貿舉行網上直播音樂會，由伍仲衡擔任音樂總監，2人分別及合唱多首金曲，亦找來同屬「聲夢」的姚焯菲及張馳豪擔任嘉賓獻唱，令樂迷大飽耳福。

JW更於台上自爆與朋友唱K時最討厭唱自己歌，而作為「聲夢導師」的她，表示很多朋友希望她可開班授徒教唱歌。騷後JW表示放假時愛與友人唱K放鬆一下，她説：「我去唱K真係好唔鍾意唱自己啲歌，但永遠啲朋友都係會點我啲歌，變咗我放假都要唱畀佢哋聽。（男友有份點？）唔係呀，但佢就會話『唱啦，你唱啦！』。」剛為林家謙演唱會擔任嘉賓的她，被問到會否要求對方為自己寫歌作為回禮？她笑言：「係我要報答佢，佢幫我寫咗3部曲嘛！（再寫多啲？）我已經問咗喇，我點會放過佢吖，哈哈！其實我好鍾意林家謙，好欣賞佢嘅才華。（男友聽到會呷醋！）佢都不知幾開心，佢都有嚟睇。」另外JW今晚的歌衫亦頗為性感，低胸大騷事業線，問到是否性感擔當？她連忙否認：「冇！遮晒㗎，我有嘢披住冇嘢睇㗎，我哋今日係歌聲行先！」

至於騷後變得有點聲沙的Gigi，大呼今晚「夠晒喉」，亦希望自己一直進步落去，慢慢唱更多歌，她說：「今次係我第一次唱咁多首歌，平時最多4、5首，今次係個Double。（頂得住嗎？）暫時OK，我為呢一日都好緊張。」身旁JW即表示於後台亦見Gigi非常緊張：「我話使乜緊張，你唱得咁好，佢話好擔心邊首歌邊粒音好驚，我話你完全冇Fail過，唔會有事囉。」她笑稱以往開騷時最緊張的一定是自己，打趣表示這個「緊張大師」位置看來已有人接手。問到2人會否開一起再開騷？JW直言可慢慢來：「我覺得我哋各自要儲返啲歌先，我Feel到公司好想將我哋啲音樂做得更好，好有心，我哋都要加油做好畀公司。」另談到Gigi似乎又長高了，她表示自己高了0.5厘米，JW即驚訝已17歲還會長高？還搞笑扮喊，表示下次和對方同場要找更高的高踭鞋襯托。