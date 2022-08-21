【英國升學】港生未及入籍　大學學費貴幾倍？

最近有媒體報道，指有香港學生經BNO簽證移居英國後，憑實力考獲倫敦大學入讀資格，但由於他尚未取得英國永居身份，也未有在英國連續居滿3年，故不符合英國「本地學生」資格，無奈要繳交每年高達數十萬港幣的「海外學生」學費，結果因經濟無法承擔要放棄入學。各位BNO港人家長，可有算準子女入讀英國大學的學費與時機？

英國大學如何劃分本地 / 海外學生？

在英國讀大學，只要學生在大學學期第一天已取得英國永久居民資格，並在大學首個學期前3年經常居住於英國，便可繳交「本地學生」學費；否則即使你在就讀大學期間成了英國永久居民，你的整個大學課程也是要繳付高昂的「海外學生」學費。

海外生學費比本地生貴多少？

英國大學本地生學費，每年上限為9,250英鎊（約8.8萬港幣），但英國大學海外生的學費範圍，卻可以由1.9萬英鎊（約18萬港幣）至4萬英鎊（約38萬港幣）不等，假若選修醫護相關科目，學費甚至會更貴；即使以平均每年學費約30萬港幣計算，英國大學海外生學費，也是本地生學費的3倍以上，這還不包括在當地的食宿費用；加上海外生不能申請英國政府任何貸款和資助，這對於經濟能力普通的BNO港人家庭，絕對是壓力沉重。

BNO港青學生有轉機？

基於BNO簽證開放不久，部分香港青少學生持BNO簽證留英讀書，卻等不及滿「5+1」年期申請永居，便已適齡入讀英國大學，結果無奈要繳付高昂的海外生學費，卻又不能申請貸款，實在有商確餘地，故早前英國有多名跨黨派議員及學者聯署，促請英國政府讓BNO港人可享本地生學費待遇；惟此「建議」竟引來部分當地華人反對，理由包括不想港人被誤會是來英國討福利、沒交稅不應來享優待等。但不竟如何，英國政府對「修例」至今仍沒任何行動。

小總結：抓緊英國入學最佳時機

雖然英國大學收費，並沒優惠仍未成為英國永久居民的BNO簽證港生，但BNO港人子女仍是可免費入讀英國公立學校，包括中學及小學，故此如想子女趕及在入讀大學前取得永久居民資格，以本地生身份繳交「本地生學費」及獲政府貸款資格，父母便得預先算準BNO 5+1年期，並要預留充足時間給英國政府處理入籍申請。

一般而言，能在英國小學階段（Year 6前）入學便最穩妥，否則在英國中學Year 7（11歲適齡）入學也是黃金時機，子女至少不用於中學「半途」插班，會較易適應。但要注意是，英國入學年齡計算方法是以9月至翌年8月為原則，換言之香港學生到英國升學，會常出現「跳級」情況，例如子女是年在香港升讀小六，但在英國卻其實是要升讀中一（Year 7），這點家長要預計清楚。