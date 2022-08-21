Anson Lo停工搞到演唱會要延期　鄭欣宜話冇再慰問對方

歌手鄭欣宜今日（21日）以大使身份出席「小紅星獎勵計劃」啟動禮，欣宜透露該活動希望教導小朋幫助別人及伸出援手：「其實英雄呢個字眼，唔係一定要做好大件事，日常小事都可以，例如幫人開門。（你心目中嘅英雄係邊個？）係我婆婆，因為佢永遠先諗別人，如果佢有10個蘋果，佢會將10個畀晒人，佢係值得我學習嘅榜樣。」

另外，欣宜將參與羅文紀念音樂會，她指對方雖然並非其師傅，但在音樂及表演上影響很大：「佢每逢見到電視播放音樂劇，覺得適合我，佢就會錄低畀我睇，當一班人聚會，我同佢都會兩個人行埋一邊，我表演唱歌跳舞畀佢睇，佢會拍手掌，笑得好開心。雖然佢冇教我唱歌，但佢會好欣賞我，鼓勵我令我更有興趣去發展。」

而欣宜與MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）下月合作的音樂會將會延期，欣宜稱暫未有新消息，仍等待大會及場地的安排：「不過對我冇影響，我個月25號會出新歌，（最近有冇再慰問佢？）冇，畀空間佢係最好，就算係擔心對方，但都唔係日日咁問。（有傳佢要停工兩個月，你覺得係咪適合？）我都唔知係好定唔好，發生咁大件事係需要時間，至於時間係太長定太短，我唔識判斷，因為每個人都不同，希望有足夠時間畀佢哋。」