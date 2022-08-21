張敬軒將簽唱會變集氣會　千人為阿Mo打氣

張敬軒今日（21日）到旺角出席《THE BRIGHTEST DARKNESS(SACD)》簽唱會，吸引逾千fans塞滿4層樓，場面墟冚，並即場為500名Fans簽名。軒仔更將簽唱會變成小型演唱會，唱出《一個人的地球》及《俏郎君》等三首歌外，更加碼Encore了《重頭開始》，還宣布將在聖誕舉行演唱會，及將會擔正男一開拍喜劇動作劇情片，又笑言：「唔係愛情動作片。」亦會擔任羅文紀念演唱會嘉賓，認真工作多多。

而一向關心MIRROR演唱會事故的他，叫全場Fans集氣，為仍在留院中的受重傷舞蹈員阿Mo（李啟言）拍打氣片，逾千人大叫「阿Mo加油」，軒仔話會將短片send給Mo父母。

軒仔受訪時表示一直有了解阿Mo的情況：「今日嘅新聞大家都睇到，佢有啲進展，雖然比較緩慢啲，但都係向好嘅。我覺得我哋依家可以做到嘅，都係為佢打氣，等佢好好地去面對治療。」軒仔又謂自己亦曾試過住院，故會明白對方心情起伏，相信他知道外面有人為自己打氣，心情都會好一點。問到有否跟阿Mo傾談？他説：「未，都唔想打攪佢，但我哋有中間人一直Update佢嘅情況。」

軒仔又指自己與容祖兒也曾跟阿Mo合作，覺得對方是一個很有正能量，好叻又好乖的人。對於有指阿Mo女友So Ching心情尚未平復，軒仔説：「其實我諗佢呢個階段，佢身邊嘅人甚至係Fans，或者我哋行內嘅朋友嘅支持係好重要，因為我相信So Ching呢段日子唔係我哋想像到嘅難過，佢一個人都要面對好多，同埋要學護理，喺醫院嘅時候點幫到阿Mo，所以呢個階段意志力同精神上嘅支持係緊要啲。我相信喺具體醫療上，阿Mo有團隊有好多Support，我覺得係呢件事上作為同業，可以做到嘅就係畀多啲支持佢。」

另外，他表示已41個月沒舉行簽唱會，知道有Fans在凌晨4點擔櫈仔霸頭位，所以才會以Encore報答大家。提到年底舉行的演唱會，他透露將在會展舉行：「開好少咋，有諗過喺新光戲院搞，但年尾粵劇檔期好Full，同埋中間仲夾咗個新城頒獎典禮，依家睇緊係咪要Share舞台，啲細節要再傾，但就有咁嘅計劃。（大家又要搶飛！）唔會啦，咁多騷睇，希望大家多多支持，同埋都未試過一年開兩次騷。」有傳陳奕迅（Eason）也會在年底開紅館跨年個唱會，他說：「大家工作咁辛苦，又或者因為疫情壓力咁大，適當嘅娛樂都好緊要，只要喺防疫安全嘅情況下，有番演唱會係好，我都好期待Eason嘅演唱會。」