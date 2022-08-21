鞋帶變耳環？你會入手嗎？

由Demna Gvasalia領軍的時尚品牌Balenciaga一向愛玩出位計，繼早前推出要價萬多港元的垃圾造型手袋後，近日再推出一款索價近2千港元的鞋帶造型耳環，但潮人及網民似乎對兩款玩味之作不太受落，更猛烈批評是搵笨之作。不過你有你劣評，品牌已成功製造話題，在有Noise就是王道的世代，某程度上已算是贏了一仗！

出位設計Make Noise

Demna Gvasalia的無負時裝界話題高手的稱號，繼將幾百元的跑鞋變成天價波鞋及橡膠鞋成者奢華手袋後，早前索性以垃圾袋為靈感，打造出Trash Pouch。從官方圖片可見，束口設計的Trash Pouch以柔軟的小牛皮打造而成，整體亮面光滑的設計讓大家更覺得像一款垃圾袋。除了曝光度最高的黑色Trash Pouch，還同時推出了白色、黃色以及藍色，故此初次在時裝騷上亮相已引起極大回響。無奈其外形實在與垃圾袋無異，大家都彈多過讚。

來到近日，Demna Gvasalia索性再去盡?，將品牌熱門Triple S老爹鞋黑白色鞋帶的材質，製作成一個大型蝴蝶結樣式的耳環。雖然設計上加入品牌Logo耳釘，但一對就索價250美元（約2千港元），引起不少網民劣評，更諷刺品牌是否拿設計開消費玩笑。不過也有人覺得設計有心思，所以是否入手就真的看大家的價值觀了！