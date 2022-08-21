港姐2022︱陳瑞菱努力拉票　每晚跑步Keep Fit！

《2022香港小姐競選》19位候選佳麗，今日（21日）在鑽石山廣場出席「現場觀眾至Like佳麗」活動。準決賽將於9月4日舉行，佳麗亦趁機向市民拉票，（3）陳瑞菱受訪時笑言要開始努力拉票，會先向家人、朋友埋手，也會透過社交網宣展示自己，希望獲得到大家一票。

候選佳麗近日忙於練歌、排舞為準決賽表演，陳瑞菱自言一直有保持跳舞，但有一段時間沒有唱歌，覺得唱歌比較困難，笑言佳們在集訓時齊齊被導師趙增熹訓話後，經過頻密訓練，大家也有進步。她又表示無論排練有多忙，每晚無論幾夜也會去跑步Keep fit，但認為比賽結果並不重要，最重要是做到最好。

（20）梁家琪獲香港劍擊運動員張小倫打氣鼓勵，原來她13歲開始已經學習劍擊，對方曾經是她的劍擊教練，笑問可有暗戀過教練？她說：「冇，只係當佢係偶像。佢知道我選港姐都有同我分享佢參加比賽嘅經驗，叫我放鬆啲。」對於近期唱歌跳舞訓練，梁家琪認為唱歌較難，因之前沒有接觸過，接受過專業訓練，近期努力Keep Fit也有點壓力，加上睡眠不足容易水腫，會吃維他命好好補充。