為運動打造　三間耳機防水兼長氣？

運動時聽歌是不少人的生活習慣，入耳式耳機五花八門，部分便特別為好動人士而設。運動品牌Adidas最近就踩過界，在港連推Z.N.E.01 ANC及Z.N.E. 01兩款真無線耳機，每邊耳機重量分別只有4.2g及4g，採用人體工學設計，舒適貼耳，並最高符合IPX5防汗防濺要求，戶外跑步也無懼雨水侵襲。

定位較高的Z.N.E.01 ANC內置動圈單元，其6個收音咪當中4個用於主動降噪，其餘2個用作通話，在ANC模式下總播放時長達20小時，關閉ANC更延長至26小時，十分長氣！另外，耳機可配合《adidas Headphones》程式使用，藉此調校聲音或開啟ECO充電模式，有助打造個人化音色。

同場加映：同軸雙單元首現

HONOR Earbuds 3 Pro真無線耳機配備世界上第一個同軸雙單元，包括一個直徑11mm的動圈單元和一個壓電陶瓷高音單元，提供細膩聲音的同時帶來澎湃低音。支援自動適應主動降噪及AI骨聲紋無線收音技術，阻隔環境雜意並提升通話清晰度。