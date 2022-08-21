吳若希遇親都係衰男人　揀Alex做老公因為信命

藝人吳若希（Jinny）孖住老公何兆鴻（Alex）擔任無綫節目《鋪鋪Poker》嘉賓，玩遊戲之餘更與主持郭偉亮（Eric）及方力申（小方）等大談家事。小方問Jinny肯嫁，是否因為覺得Alex很了解自己，她竟答：「拍拖時其實我唔鍾意佢㗎……」嚇到Alex瞪大雙眼，Jinny續說：「因為師傅同我講，佢條命好啱你呀，你兩個有機會結到婚㗎喇。我信師傅係因為嗰時對拍拖好灰，全世界男人都信唔過，不如就信命啦！」

她透露當年同時被兩、三位男士追求，最後拿了眾人的生辰八字給師傅批命，最終才選了Alex。賭局時兩公婆在Poker枱上鬥過你死我活，Jinny發揮大癲大肺兼口若懸河本色，憑「煩音」及運氣先「大」走小方，後來Alex揸同花，撞正老婆冤家牌Full house，Alex被一鋪清袋：「贏咗老婆都冇意義啦。」他隨後變身老婆軍師，小方再問︰「你老婆飲唔飲酒？」Alex搞笑答︰「佢好似長期飲咗酒咁，如果佢飲醉仲會變超級英雄，綠色嗰隻Hulk。」當談到教育子女時，他形容老婆「躁底」，所以適合做醜人，自己則扮好人，家庭非常注重教養及禮儀。

最後小方成大嬴家，大懲罰環節時，恐怖箱內放滿道具曱甴，原來Eric對「小強」極度驚慌，「未埋牙」他已嚇到跑掉，更眼泛淚光，後來知道是道具才鬆一口氣。