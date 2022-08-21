張婉婷花10年時間拍紀錄片　見證學生成長及社會變遷

由張婉婷（Mabel）執導、已故導演男友羅啟銳擔任製作顧問的紀錄片《給十九歲的我》今晚舉行首映，Mabel聯同監製黃慧以及5位受訪同學現身大談感受，導演許鞍華也有捧場。台上張婉婷透露今次是應母校之邀拍攝，並由預計的6年變成長達10年拍攝期，見證學生們的成長以及社會變遷，她笑言：「拍吓拍吓就拍咗10年，都有諗唔知到時死咗未，但拍咗10年仲未死，就拍埋佢囉！」

講到紀錄片與劇情片的最大分別，她坦言：「好大分別，電影中我係主宰角色嘅生命，有少少上帝感覺，但拍紀錄片，我要將自己放到好低，唔好當自己係導演，受訪者先係自己生命嘅導演，我要做聆聽者，如果你對佢哋好啲，佢會講多啲嘢畀你聽，否則會兜口兜面鬧你，我都試過被鬧，要學懂謙卑，我喺受訪者身上學到好多嘢，檢討番自己成長過程。」問到有何寄語受訪同學，她自言有時也會感到迷茫，曾經問過牧師做人的真締及意義：「佢話做人最重係真，要做番自己。」監製大爆拍攝了數十萬小時的片段，導演用上3年時間剪片。

受訪時，張婉婷表示未有被今次的紀錄片嚇怕，但坦言：「人生冇幾多個十年，可一不可再，當中都涉及學校同學生嘅私隱，唔係咁多間學校有勇氣畀機會我去拍，可以話前無古人，今次真係好多挑戰，但我冇後悔。」她笑言拍紀錄片被人鬧，所以之後要做回上帝拍劇情片，將會夥同新舊兩代導演合作電影。

另外，羅啟銳於今年七月逝世，問到今次紀錄片是否她跟羅啟銳最後之作？她說：「仲有，但未拍。其實今次佢叫我唔好拍，因為冇乜故事性，但我拍完剪片，佢都有畀意見，只要係我堅持，佢最終都會幫手。（你對佢嘅去世，心情平復未？）我日日都好多工作，唔得閒去諗，咁都係好，我諗我坐低諗吓諗吓我就會哀傷。（佢仲有冇遺願？）佢有一套戲寫咗嘅劇本叫《十個學醫的少年》，我一定會努力搞埋佢。」