大熱HBO電視劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳《龍之家族》(House of the Dragon)最近啟播,澳洲電視台Foxtel行政總裁Patrick Delany日前出席該劇宣傳活動時,談到首次看《權力遊戲》時的感受:「呢個又矮又肥嘅女人行入個火度係搞邊科?」他指的就是英國女星艾美莉克拉克(Emilia Clarke)飾演的「龍母」。

現場聽到他「懶好笑」的說法,靜如死水,事後更在網上報道事件,引起眾怒。電視台發言人試圖平息事件,指行政總裁只是想表達艾美莉因拍攝該劇從不知名演員變成最受歡迎演員,如果言論被誤解並造成任何冒犯,他們表示歉意。