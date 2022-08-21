神木麗 AV界灰姑娘

相信好多人都聽過《灰姑娘》呢個故事，女主角能夠令王子一見傾心，好明顯係靚女先有咁嘅魅力。而今日為大家介紹嘅日本AV女優神木麗，唔止個樣生得綺麗，身材仲要係高挑兼好波，難怪能夠喺一場「灰姑娘選舉」中脫穎而出。

被捧為No.1女優

日本AV廠SOD近期可以話係「貨源充足」，高質專屬女優不斷湧現，好似童顏巨乳女優天宮花南、有「千年一遇美巨乳」之稱嘅水卜櫻，同埋王牌系列「STARS」嘅專屬女優神木麗。今年22歲嘅神木麗，五官輪廓有少少似「人類最強BODY」沖田杏梨，但就靚好多，一張美人胚子散發出綺麗迷人嘅氣質，絕對有力成為SOD嘅未來台柱！身材方面，神木麗嘅上圍雖然冇杏梨咁勁，但係望落對G奶都好飽滿，兼且富有彈性，一睇就知係天然靚波，加上5呎6吋高挑身形同埋白滑鮮嫩嘅肌膚，男人見到定必嗒晒糖，所以佢喺4月出道時被SOD稱為「2022年No.1女優」！

魔鏡號拍出道作

講到神木麗嘅出道經歷都幾特別，話說SOD為慶祝魔鏡號系列成立25周年，之前特別搞咗個「灰姑娘選舉」，而阿妹就以素人女優身份參加兼成功獲得冠軍，出道之作亦喺魔鏡號入面拍攝。到拍攝第二部作品，阿妹嘅藝名正式由詩織改為神木麗，內容則仿效另一間AV廠Prestige嘅知名系列《突擊，家訪》。至於第三部作品係SOD另一個知名系列《只帶一條毛巾進入男湯》，好明顯神木麗每次出場都係拍攝知名企劃系列，有別於一般專屬女優嘅發展慣例，即係拍番兩三部廠景作品先，之後再嘗試其他題材，亦因為咁，佢嘅作品總係畀到觀眾唔同嘅元素同刺激，難怪人氣會上升得咁快！