葡萄成熟時　偷摘甜滋滋

關於葡萄嘅俚語，最常用嗰句莫過於「吃不到的葡萄是酸的」，但原來葡萄（Grape）唔係咁簡單，佢會令人諗起一啲18禁嘅內容，大家有冇興趣知多啲呢？

Grapes 男女都適用

我哋好興以生果作為男女性徵嘅暱稱，好似香蕉、蜜桃、木瓜等，意思指邊度，畫公仔唔使畫出腸吧！至於葡萄嘅英文「Grapes」更加有兩個意思，一方面暗指男士兩粒蛋蛋，另一方面則暗指女士嘅貧乳。再考吓大家，中文解作西柚嘅「Grape-fruits」，究竟可以用嚟形容人體邊個部位？答案係指女士胸前一對車頭燈，仲要係專指巨乳呢！

Grape Shape Dildo 凹凸快感

唔知大家有冇見過或玩過葡萄造型嘅玩具呢？我所指嘅，唔係細路玩嗰種，而係名為「Grape Shape Dildo」嘅情趣玩具。呢款由FAAK出品嘅假棒棒，由矽膠製成，長16公分，底盤直徑6公分，最大嘅賣點係外形好似真葡萄，表面一凹一凸，具有高彈性同高柔軟度，無論塞入蜜洞抑或後庭，都可以為用家帶嚟快感，加上強力嘅吸盤，使用時更為方便。

《The Grape Harvest Season》 田園春色

美國四仔睇得多，有冇興趣睇番套法國出品換吓口味？由Made in France喺2017年11月推出嘅《The Grape Harvest Season》，就係一套好有法式風味嘅四仔，搵嚟Jane Darling、Rose Valerie、Molly Saint Rose等多位歐洲脫星演出。故事發生喺法國普羅旺斯山區嘅一個葡萄園，當中嘅工人好性急，一邊採摘葡萄，一邊喺園內曳曳，就連釀酒師都係好色之徒，令田園生活變得春色無邊，亦將法國人追求浪漫同美感嘅特質表露無遺。

同場加映：紅酒佳人白木優子

講起葡萄，相信好多人都會諗起紅酒，而同紅酒有關嘅AV，小弟即時諗起Madonna喺2015年4月推出嘅《今晚，我跟妻子的閨蜜二人一起……》，一來封面見到紅酒，二來主演嘅係日本AV界稱為最索熟女嘅白木優子！劇情講述男主角老婆巧遇兒時閨密白木優子，於是相約對方返屋企食飯，點知飲咗幾杯紅酒就醉咗，令冇飲醉嘅男主角同閨密有機會曳曳起嚟。雖然情節簡單咗啲，但由白木優子嚟演，氣氛當堂唔同晒！事關2012年以熟女形象出道嘅佢，當年已憑住美艷樣貌、長腿同33E巨乳，迷倒唔少AV迷兼多次獲獎，後來佢更推出唱片同經營網上視頻，足以證明人氣有幾勁。