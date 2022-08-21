披荊斬棘︱任賢齊喜愛度稱冠　范冰冰拉關係：我哥真棒！

台灣8大男星加盟內地節目《披荊斬棘》，當中以任賢齊氣勢最凌厲，憑一曲成功大玩「回憶殺」，在32位「哥哥」中先拔頭籌，成為觀眾喜愛度排名首位，連范冰冰也衝出來「相認」稱他做哥哥！至於「不老男神」蘇有朋被指成為「男版王心凌」，將另創高峰！

內地大熱節目《披荊斬棘》盡集各級台灣男神，任賢齊、蘇有朋、潘瑋柏、張震嶽及王大陸等共8名台星，施展渾身解數上陣，當中以小齊聲勢最強勁，在現場100名觀眾進行喜愛度投票下，在內地、香港及台灣共32位「哥哥」中，小齊先拔頭籌排第1位，第2名是潘瑋柏，蘇有朋及吳建豪則分佔第4及第6名！

在日前的初舞台上，小齊獻唱名曲《傷心太平洋》大玩「回憶殺」，令觀眾high爆，大批網民直呼：「實力不減當年！這是多少人的青春記憶！」魅力之勁，連內地女星范冰冰都衝出來「認親認戚」。冰冰在社交網轉發小齊當晩演出短片，並留言以「我哥」作稱呼：「哈哈哈！我哥真棒！支持！」小齊亦回覆：「謝謝妹子！記得『還有我』喔！」其實2人在15年前合演電影《合約情人》，而《還有我》正是《合》片主題曲。

接近28磅的潘瑋柏，看到蘇有朋的演出更一度眼紅泛淚：「戳到我了！」而憑劇集《還珠格格》在內地爆紅逾20年的蘇有朋，獻唱其出身的小虎隊多首歌曲如《愛》及《紅蜻蜓》等，同樣令網民大呼回味，更稱他是「男版王心凌」，大讚現年48歲的他有「不老童顏」外，看好他會跟王心凌一樣憑節目再創另一事業高峰。至於特意減了接近28磅的潘瑋柏，看到蘇有朋的演出更一度眼紅泛淚：「戳到我了！」