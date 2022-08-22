【是日通勝】

農曆七月廿五

壬寅年 戊申月 丁未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、上午7時至9時、下午3時至5時

宜：祭祀、入學、移徙

忌：理髮、交易、針灸

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、11、22、28

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

金牛座：運勢好壞參半，理財投資要打醒十二分精神。

雙子座：好人有好報，宜趁順境時多幫助有需要的人。

巨蟹座：財運佳，但謀事不能心存僥倖，要付出努力。

獅子座：毋須為經濟問題操心，佩戴黑曜石有助招財。

處女座：事業運中規中矩，保持專注，就不會有問題。

天秤座：謀事力不從心，易顧此失彼，精神壓力大增。

天蠍座：告別不設實際的幻想，可於愛情上取得突破。

人馬座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

山羊座：整體運勢平平，樂觀心態可助你化危為機。

水瓶座：辦法總比困難多，一時挫折就當是交學費吧！

雙魚座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 財運佳

（跌）牛 心情差

鼠：精神欠佳，魂不守舍，容易受外界影響。

牛：是日沖煞，工作受意外干擾，心情鬱悶。

虎：心態正面，力爭上游，距離成功非常近。

兔：吸金力超強，審慎投資，可獲滿意收入。

龍：諸事不順，中午後運氣轉佳，有驚無恐。

蛇：為身邊人分憂，可獲掌聲，利拓展人脈。

馬：事業運極佳，抽空自我增值，多勞多得！

羊：自信心強，利見客傾生意，成事機會高。

猴：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機啊！

雞：謀事踏實，工作表現佳，成績有目共睹。

狗：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

豬：貴人助力強，即使遇上困難也應付自如。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

興廢由人事，山川空地形

任何事物發生興盛或衰廢取決於人的作為，若所作所為是不對，縱使你擁有億萬家財，不停刷存在感，製造名氣去吸納追隨者也是徒然的。

國有國運，人有人運，從那一天正式成立或出現，包括開公司、立國所選出的年月日，已把這個命運劇本寫下了，只要找到一條準確鎖匙，把你的人生打開分析，就能找到所謂「趨吉避凶」的人生密碼。但由於坊間有人經常利用玄學譁眾取寵、危言聳聽、自吹自擂等，以致這門學問常被定為非精密科學或迷信。中華文化源遠流長，四大發明源於中華，日人最流行的茶道、麵食、書法、佛教建築、和服都是千多年前由遣唐的使者來華取經後保存改良至今。

今年壬寅立秋後，金的五行過盛，金木之爭，火的五行弱，剛好英國有位朋友來電說，最近老公身體不好，我第一時間問是否血壓或心臟出問題，對方表示心有點不舒服，因我有他們的五行八字用神喜忌，而她的老公於冬天五行缺火，馬上對應。我即時叫他們在身邊增加五行東，包括在風水上擺放適合物品。之前他們曾經回港，兩年期間因疫情不能回英處理業務，這兩年平安大吉，所以今次回英打算賣掉業務再回港。在此告訴大家，如沒有甚麼改善，三十六計走為上計，始終香港屬中國南方火地，找對相應五行配對，有一定幫助。

《易經》是中華文化大道之源，其實早已得到印證，這是天下最自然的規律，我們中華民族是世界最早參透天地萬物變化之道。