林青霞爆心愛字畫附神功　逃過祝融之災

今年7月「大美人」林青霞所居、市值11億港元的飛鵝山超級豪宅發生三級大火，焚燒逾8小時，幸好未有人命傷亡，林青霞事後報平安並感謝各界關心。視書畫如命的她日前在專欄透露，說發生大火後，第一個反應是：「牆上掛的《將進酒》有沒有燒毀」。她說幸好心愛的字畫《將進酒》逃出生天，指掛字畫的那邊牆未有被燒，但另一邊卻燒光，她說：「火勢沒有蔓延到我的房間，書、畫、衣服都還在。」

原來該字畫是出自前香港中文大學校長金耀基，林青霞說深知對方書法了得，多年前曾求見並獲贈這幅字畫。發生大火後金耀基知道字畫完好並打趣說：「我就知道林青霞水火不侵，林青霞就是林青霞。」林青霞笑言是對方的「神功」所致外，更說原來大宅的前身是30年前拍電影《笑傲江湖II東方不敗》的外景場地：「這裏就是東方不敗的大本營。」

林青霞更說對李白《將進酒》一詩情有獨鍾，是因八十年代有次去巴黎瘋狂血拼後，感到既興奮又內疚，當晚跟著名畫家范曾飯局時，對方以這詩來安慰她：「千金散盡還復來」：「當下打定主意，回香港把花掉的錢都賺回來。結果回港接了一個剪綵活動，賺了我花的數目的兩倍以上。一千多年前的李白真有先見之明又洞悉世情，難怪他寫的詩歷久不衰。」