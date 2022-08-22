東方日報C1：阿Mo留醫3周有好轉　So Ching求賜動力激勵男友

在男團MIRROR演唱會中被巨型屏幕擊中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），昨日傳來好消息，其父指經過3周的治療後，阿Mo的狀況有輕微進展，希望可重造其頸椎神經。女友So Ching上載情侶練舞片為他打氣，而張敬軒亦在簽唱會上集氣拍片，聚集正能量助阿Mo走過康復之路。

上月28日在紅館舉行的MIRROR演唱會飛來橫禍，舞蹈員阿Mo遭巨型屏幕飛鍘頭部，頸椎嚴重受創，情況危殆，目前仍在深切治療部留醫。經過24日治療後，連日傳來好消息，阿Mo日前已清醒以及可簡單與外界溝通，並已完成呼吸造口手術，昨日再有新進展，情況令人鼓舞。

資深親子及家庭教育工作者羅乃萱昨日代阿Mo父親發出第4封代禱信，當中交代阿Mo經過3個星期的治療後有輕微的進展，感激各界傳來問候及治療頸椎受創傷的經驗見證和良方。阿Mo現階段需按醫療團隊的方案進行不同階段的治療，期望他的頸椎神經能得到重造和康復，同時希望他在晚間不會因身體需要及變化而影響睡眠，有精神應付另一天密集的治療。其父同時盼望家人有更大的信心和耐心，陪伴阿Mo走過治療和康復之路。

目前停工以便全心照顧男友阿Mo的COLLAR成員So Ching，前晚凌晨在社交網分享昔日與男友的跳舞片段，並深情留言：「我真係好掛住同你一齊跳舞嗰陣，冇你陪我，我冇動力㗎，快啲好番！」繼續為男友打氣。至於事發後一直向MIRROR及舞蹈員提供協助的張敬軒，昨日亦在《THE BRIGHTEST DARKNESS（SACD）》簽唱會發功，呼籲到場支持他的逾千名Fans一同集氣：「我有一個請求，就係想拍片為留院中嘅傷者打氣，大家一齊叫『阿Mo加油！』」之後就高舉手機，自轉180度拍片，表示會將打氣短片傳給阿Mo的父母。現場一呼百應，打氣聲傳遍4層高的商場。

女友苦撐學護理

軒仔受訪時表示有留意阿Mo的相關報道，認為雖然康復進展較緩慢，但亦是佳音，故希望在能力範圍內繼續鼓勵阿Mo：「我都試過住院，明白對方心情起伏，相信佢知道外面有人為自己打氣，心情都會好，等佢可以好好哋去面對治療。我冇打搞佢，有中間人一直Update佢嘅情況。」亦深信在具體醫療方案上，阿Mo有團隊支持。有指So Ching心情尚未平復，軒仔表示諒解：「相信So Ching呢段日子唔係我哋想像到嘅難過，佢一個人都要面對好多，同埋要學護理、喺醫院時點幫到阿Mo，所以呢個階段，意志力同精神上嘅支持係緊要啲。」

另外，軒仔將簽唱會變成小型演唱會，自行Encore，並透露聖誕會開唱：「開好少場咋，有諗過喺新光戲院搞，但年底粵劇檔期好Full，同埋中間夾咗個新城頒獎典禮，依家睇緊係咪要Share舞台。（歌迷又要搶飛！）唔會啦，咁多騷睇！希望大家支持，我都未試過一年開兩次騷。」有傳陳奕迅（Eason）會舉行紅館跨年演唱會，軒仔認為適當的娛樂有助減壓：「只要喺防疫安全下，有演唱會係好事，我都好期待Eason嘅演唱會！」他又透露會以男主角身份接拍電影，笑說：「唔係愛情動作片，而係喜劇動作劇情片。」

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